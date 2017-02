USA-Newsblog zum Donnerstag : SPD gegen deutliche Erhöhung der Verteidigungsausgaben

Das Pentagon erwägt offenbar den Einsatz regulärer Bodentruppen in Syrien. Die Außenminister der G20 treffen sich heute in Bonn. Rex Tillerson hat seinen ersten Auftritt in Europa. Die Ereignisse im Newsblog.