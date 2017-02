USA-Newsblog zum Freitag : Trump bekräftigt Verpflichtung für Japans Sicherheit

Der US-Präsident und Japans Premier Abe sehen sich als Partner in Konkurrenz zu China und Nordkorea. Am Jahrestag der Islamischen Revolution gehen in Teheran Hunderttausende auf die Straße. Die Ereignisse im Newsblog.