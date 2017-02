USA-Newsblog zum Mittwoch : Jim Mattis: "Nato-Alliierte müssen Ausgaben erhöhen, sonst..."

US-Verteidigungsminister Mattis warnt in Brüssel vor einem Rückzug der USA in der Nato. In Moskau reagiert man empört auf Trumps Forderung zur Rückgabe der Krim. Die Ereignisse im Newsblog.