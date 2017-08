Die abgesetzte venezolanische Generalstaatsanwältin Luisa Ortega Díaz hat das Volk zum Widerstand gegen Präsident Nicolás Maduro aufgerufen. „Ich stelle fest, dass in Venezuela ein Putsch gegen die Verfassung in vollem Gange ist“, teilte sie am Samstagabend in Caracas mit. Sie rufe das Volk auf, „gegen diese totalitäre Form des Regierens“ zu opponieren. Wenn die Regierung so schon mit der unabhängigen Justiz umgehe, in welcher Unsicherheit lebten dann die venezolanischen Bürger. Die Regierung werde sich vor der Welt für die „Zerstörung der Demokratie“ verantworten müssen.

„Ich werde weiter kämpfen für die Venezolaner, für ihre Freiheiten und ihre Rechte, bis zum letzten Atemzug.“ Ihr droht ein Prozess. Ortegas Konten wurden eingefroren, sie darf das Land nicht verlassen.

Durch ihre scharfe Kritik an der Installierung einer von Maduro initiierten Volksversammlung war sie zu seiner Gegenspielerin geworden. Sie hatte stets die Politik seines Vorgängers Hugo Chávez verteidigt, auch weil Millionen Menschen aus der Armut geholt und die Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaft gewahrt wurde. Dessen bisher geltende Verfassung von 1999 sah eine klare Gewaltenteilung vor.

Maduro will sie von der mit allen Kompetenzen versehenen Versammlung, die auch Ortega am Samstag abgesetzt hatte, reformieren lassen. Viele rechnen mit dem Umbau zur Diktatur. Bereits in Kürze soll eine „Wahrheitskommission“ eingesetzt werden - dies soll die Verantwortung führender Oppositionspolitiker für die vielen Toten untersuchen. Möglich ist, dass einigen anschließend der Prozess gemacht wird. (dpa)