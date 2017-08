Die Generalstaatsanwaltschaft in Venezuela hat die Annullierung der Wahl zur verfassunggebenden Versammlung gefordert. Die Behörde reichte am Donnerstag vor Gericht einen Antrag ein, die für Freitag geplante Konstituierung der Versammlung zu verhindern. Sie begründete den Antrag mit dem Verdacht auf Manipulationen bei der Wahl am Sonntag. (AFP)

