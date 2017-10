Die Staaten müssten nun Zusagen für die nach Bangladesch geflohenen Angehörigen der muslimischen Minderheit machen, betonten UN-Hilfswerke am Montag in Genf zum Auftakt einer eintägigen internationalen Geberkonferenz. UN-Hilfswerke brauchen bis Februar 2018 mindestens 434 Millionen US-Dollar, um Lebensmittel, Wasser, Medikamente und andere humanitäre Güter bereitzustellen. Bis zum Wochenende hätten die Geber aber erst 100 Millionen US-Dollar zugesagt oder überwiesen, hieß es.

Insgesamt sollen 1,2 Millionen Menschen in Bangladesch Hilfe erhalten, neben den Flüchtlingen auch Gastfamilien und andere, die den Rohingya zur Seite stehen. Insgesamt sind laut den UN seit Ende August rund 600.000 Angehörige der Rohingya-Minderheit vor der jüngsten Militärkampagne in Myanmar nach Bangladesch geflohen, darunter mehr als 320.000 Kinder.

Die Rohingya haben in Myanmar keine Bürgerrechte

Die Rohingya, die im überwiegend buddhistischen Myanmar nicht als Minderheit anerkannt werden und keine Bürgerrechte haben, werden seit Jahren verfolgt. Die neue Militäraktion begann, nachdem eine Rohingya-Miliz Ende August Armee- und Polizeiposten attackiert hatte.

Die bisherige humanitäre Hilfe reiche bei weitem nicht aus, erklärte der ehemalige CDU-Politiker und Publizist Jürgen Todenhöfer in einem Interview der "Frankfurter Rundschau" (Montag). "Die Menschen hausen in Zelten, die eigentlich nur aus Stangen und Plastikplanen bestehen", berichtete er nach einem Besuch in Flüchtlingslagern und Krankenhäusern in Bangladesch. "Sie schlagen meist auf dem nackten Boden. Es regnet in dieser Jahreszeit sehr viel, alles versinkt im Schlamm. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sich schwere Krankheiten ausbreiten."