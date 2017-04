Vereinte Nationen : Achim Steiner wird Chef des UN-Entwicklungsprogramms

Der frühere Unep-Chef wird wieder zum ranghöchsten Deutschen in den Vereinten Nationen. Nach acht Jahren an der Spitze des Umweltprogramms in Nairobi, hat UN-Generalsekretär António Guterres ihn nun als Chef des UNDP nominiert.

von Dagmar Dehmer