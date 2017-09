Myanmars De-facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi hat ihr öffentliches Schweigen zur Gewalt gegen die muslimische Minderheit der Rohingya und deren Massenflucht nach Bangladesch endlich gebrochen. "Wir verurteilen alle Menschenrechtsverletzungen", sagte sie in einer mit Spannung erwarteten Fernsehansprache am Dienstag. "Wir bemühen uns um die Wiederherstellung von Frieden, Stabilität und Rechtsstaatlichkeit."

"Wir fühlen mit all den Menschen, die in diesen Konflikt geraten sind", sagte die Friedensnobelpreisträgerin weiter. Nicht nur die Rohingya seien betroffen, sondern auch andere Minderheiten, die der Weltgemeinschaft nicht präsent seien. "Wir wollen das Leiden unserer Menschen so schnell wie möglich beenden" sagte Suu Kyi, die als "Staatsrätin" fungiert und damit praktisch die Regierungschefin ist.

Suu Kyi sagte auch zu, ausländische Beobachter ins Land zu lassen, um die Lage der Rohingya zu untersuchen. "Wir fürchten keine internationale Überprüfung", sagte sie. Myanmars Regierung wolle sich nicht aus der Verantwortung stehlen. Das Militär sei angewiesen, Leiden von Zivilisten zu vermeiden.

Myanmars Regierung steht wegen der Militäreinsätze in dem von den Rohingya bewohnten Bundesstaat Rakhine international in der Kritik. Menschenrechtler werfen ihr vor, die Rohingya aus dem buddhistisch dominierten Land vertreiben zu wollen. Die Vereinten Nationen sprachen von "Anzeichen für ethnische Säuberungen". Mehr als 400.000 Muslime sind bereits in Nachbarland Bangladesch geflüchtet.

Kritik an der "Lady"

Myanmar weist die Vorwürfe der Vertreibung zurück und spricht davon, dass das Militär gegen Aufständische vorgehe. Auch Suu Kyi wies in ihrer Rede darauf hin, dass Muslime im August mehrere Posten von Sicherheitskräften angegriffen hätten.

"Die Regierung hat alles unternommen, um Frieden und Harmonie herzustellen", sagte die Regierungschefin. Suu Kyi selbst, die als Nationalheldin verehrt und ehrfurchtsvoll "The Lady" genannt wird, war lange vorgehalten worden, sich nicht zu dem Konflikt zu äußern.

Die Regierung sei bereit, die geflüchteten Rohingya wieder aufzunehmen, sagte Suu Kyi. Die meisten Dörfer der Region Rakhine seien nicht von der Gewalt betroffen. "Die Mehrheit hat sich dem Exodus nicht angeschlossen", sagte die Regierungschefin. gegeben.

In ihrer Rede bat sie die internationale Staatengemeinschaft auch um Geduld mit ihrem Land. Die Regierung sei Ende des Jahres erst 18 Monate im Amt. Myanmar sei eine noch junge Demokratie. "Wir sind eine komplizierte Nation", sagte Suu Kyi. Die Lage werde noch dadurch erschwert, "dass von uns erwartet wird, alle Herausforderungen in kürzester Zeit zu meistern."