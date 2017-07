Im Rechtsstreit über Diesel-Fahrverbote in Stuttgart hat das Verwaltungsgericht der Landeshauptstadt der Deutschen Umwelthilfe (DUH) gegeben. Die DUH hatte gegen Baden-Württemberg, vertreten durch das Regierungspräsidium Stuttgart, geklagt. Sie will erreichen, dass der Luftreinhalteplan für die Stadt Stuttgart eine Einhaltung der Grenzwerte für gesundheitsschädliches Stickoxid sicherstellt. Die Umwelthilfe forderte daher ein generelles Fahrverbot für Diesel-Fahrzeuge in der Landeshauptstadt, die wegen ihrer Kessellage besondere Probleme mit Luftverschmutzung hat. Die Regierung hatte einen Alternativvorschlag zur Nachrüstung von Diesel-Pkw präsentiert, damit aber beim Verhandlungstermin vor anderthalb Wochen einen schweren Stand. gehabt.

Im neuen Luftreinhalteplan, den das Gericht prüfte, stehen verschiedene Varianten von Fahrverboten ab 2018 für viele Diesel mit einer Abgasnorm unterhalb von Euro 6. Diese unpopuläre Maßnahme wollte das Land allerdings vermeiden und erhoffte sich einen Aufschub bis klar wird, ob sich die Luft in Stuttgart nicht auch durch die Nachrüstungen ausreichend verbessern lässt. Bei der Verhandlung letzte Woche deutete das Gericht aber an, dass es vage Ankündigungen der Industrie nicht als Handeln des Landes ansieht, zu dem es gesetzlich verpflichtet ist.

Baden-Württemberg hatte im Februar als erstes Bundesland mit Fahrverboten für ältere Dieselautos gedroht. Anfang August verhandelt die Autobranche mit der Bundesregierung über eine bundesweite Nachrüstlösung. (Reuters/dpa)