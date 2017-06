Bei einer Schießerei in Virginia ist der hochrangige republikanische Abgeordnete Steve Scalise angeschossen worden. Scalise (51) soll in die Hüfte getroffen worden sein, den Angaben zufolge ist er in stabilem Zustand. Laut CNN habe ein Schütze bei einem Baseball-Training von republikanischen Kongress-Abgeordneten in Alexandria das Feuer eröffnet.

Die örtliche Polizei bestätigte eine Schießerei. Der Täter sei "wahrscheinlich festgenommen worden".

Scalise ist "Majority whip" im Abgeordnetenhaus, das ist eine Art Parlamentarischer Geschäftsführer. Möglicherweise handelt es sich um ein gezieltes Attentat auf republikanische Politiker. "Wir sind hier in der Nachbarschaft bekannt, die Leute wissen, wann wir trainieren", sagte der Abgeordnete Mo Brooks auf CNN. "Es steht auch in den offiziellen Zeitplänen." Zwischen drei und fünf Menschen sollen außerdem verletzt worden sein, darunter ein Kongressmitarbeiter und zwei Sicherheitskräfte.

Die Sender MSNBC und CNN berichteten unter Berufung auf die Polizei von einem Mann mit einem Gewehr. Er sei festgenommen worden. Die Angaben schwanken zwischen 15 und 50 Schüssen. Der Zwischenfall soll sich um 7.30 Uhr Ortszeit ereignet haben. (Reuters, AFP, dpa)