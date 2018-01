Die Grünen-Vorsitzende Simone Peter will nicht wieder für den Parteivorsitz kandidieren. Sie wolle sich der Erneuerung der Parteispitze nicht verschließen, schrieb die 52-Jährige in einem Brief an die Grünen, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Derweil will die Fraktionsvorsitzende der Grünen im niedersächsischen Landtag, Anja Piel, für den Bundesvorsitz ihrer Partei kandieren. Das teilte sie der „Hannoverschen Allgemeine Zeitung“ mit. Die Grünen wählen auf ihrem Parteitag Ende Januar in Hannover eine neue Doppelspitze.

Schleswig-Holsteins Umweltminister Robert Habeck will dabei Parteichef Cem Özdemir ablösen, der nicht wieder antritt. Um den zweiten Chefposten konkurrierten bisher Peter vom linken Parteiflügel und die Bundestagsabgeordnete Baerbock aus Brandenburg, die wie Habeck zum Realo-Flügel zählt. Piel wird dem linken Flügel zugerechnet.

Die 52-Jährige warnte vor Flügeldebatten: „Eine Nabelschau hilft uns nun wirklich nicht weiter“, sagte sie dem Blatt und warb dafür, das soziale Profil ihrer Partei zu schärfen. „Wir Grünen haben bei den Themen Umwelt- und Klimaschutz gute Zustimmungswerte, während Fragen der Gerechtigkeit und auch der Sozialpolitik von den Wählerinnen und Wählern noch nicht genug wahrgenommen werden.“ Dabei habe ihre Partei sehr gute Konzepte zu den Themen Gesundheitspolitik, Bürgerversicherung oder frühkindlicher Erziehung. (dpa)