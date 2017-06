Vor dem SPD-Parteitag in Dortmund : Die SPD gibt sich kampfbereit

Die SPD will heute beim Bundesparteitag in Dortmund die Aufholjagd in der Wählergunst starten. Kandidat Schulz und Fraktionschef Oppermann sind kämpferisch. Hoffnung und Vorbild ist Altkanzler Schröder.

von Kai Portmann