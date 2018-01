Linke

Katja Kipping, die Parteichefin, feierte am Freitag ihren 40. Geburtstag. Die Party in der Parteizentrale am Rosa-Luxemburg-Platz zeigt, was gegenwärtig in der Linken nicht stimmt. Gregor Gysi feiert Kipping und spricht ihr Mut zu, der Fraktionsvorsitzende Dietmar Bartsch kommt deutlich zu spät, Fraktionschefin Sahra Wagenknecht fehlt ganz, Ex-Parteichef Oskar Lafontaine sowieso.

In der Linken tobt ein erbitterter Machtkampf, bei dem sich inhaltliche Streitpunkte überlappen mit persönlichen Feindschaften und nicht auf Anhieb plausiblen strategischen Allianzen. Und das zu einem Zeitpunkt, an dem die Linkspartei doch eigentlich profitieren könnte von der Schwäche der SPD und der Herausforderung durch den Rechtsruck in Deutschland und Europa. Doch irgendwas haben Wagenknecht und Lafontaine vor.

Was allerdings hinter ihrer seit Herbst erhobenen Forderung nach einer politischen „Sammlungsbewegung“ steckt, weiß noch niemand genau. Soll – konkurrierend – etwa eine Liste „Team Sahra“ bei möglichen Neuwahlen kommen? Die gezielt betriebene Ablösung von Kipping und Riexinger auf dem bevorstehenden Parteitag im Juni in Leipzig? Wer Lafontaine kennt, weiß, dass mit allem zu rechnen ist. m.m.

Grüne

Die Grünen können von allen potenziellen Regierungsparteien am gelassensten abwarten, wie sich die SPD entscheidet. Als die Jamaika-Sondierungen im November scheiterten, war die Enttäuschung groß in der Ökopartei. Sie hatte sich darauf gefreut, nach zwölf Jahren in die Regierung zurückzukehren. Doch die kurze Depressionsphase ist überwunden. Und vor keinem Szenario müssen sich die Grünen fürchten – weder vor der großen Koalition noch vor Neuwahlen, denn in Umfragen haben sie leicht zugelegt (siehe Politbarometer).

Kommt das Bündnis der Volksparteien zustande, wird es den Klima- und Datenschützern viel Profilierungsmöglichkeit bieten. Falls der SPD-Sonderparteitag aber die Tür zur großen Koalition zuschlägt, sind Bündnis 90/Die Grünen wahrscheinlich wieder als Regierungspartner der Union gefragt – entweder in einer Neuauflage der Jamaika-Gespräche oder aber als Ermöglicher einer Minderheitsregierung. Ob sie dann ins Kabinett eintreten oder nur politische Bedingungen stellen, ist offen. Die Grünen-Abgeordnete Agnieszka Brugger scheint auf eine neue Runde zu hoffen. Sie twitterte: „Hab heute Nacht echt geträumt, es wären wieder Jamaika-Sondierungen. Ein Omen?“ hmt

AfD

Die streitbare Vorsitzende Frauke Petry weg, die Umfragewerte stabil und die Kassen ausreichend gefüllt – die AfD präsentierte sich in den Monaten nach der Bundestagswahl als zufriedene Partei, der auch Neuwahlen nichts ausmachen würden. Doch nachdem der Sohn von Tennis-Legende Boris Becker auf dem Twitter-Account des sächsischen AfD-Abgeordneten Jens Maier als „Halbneger“ beleidigt wurde, zeigte sich, dass die Partei noch immer die alten Probleme plagen.

Erstens: Einige Radikale prägen nach wie vor das Bild der AfD nach außen. Es gibt in der Partei durchaus Mitglieder, die das ärgert. Aber nur wenige äußern sich. Zweitens: Rote Linien und Abgrenzungen kommen innerhalb der Partei sehr schlecht an. Im Fall von Jens Maier begnügte man sich deshalb mit einer Abmahnung. Los wird man Leute wie ihn nicht. Drittens: Die Partei will Bürgerliche und Protestwähler gleichermaßen ansprechen. Doch was Protestwähler anzieht, schreckt so manchen Bürgerlichen ab. Im Fall von Neuwahlen kann die AfD erneut ihre Strategie der Bundestagswahl fahren – geschickte bis indiskutable Provokation – aber langfristig muss sie sich auf einen Kurs festlegen. fiem