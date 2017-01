Die Staatsanwaltschaft Dresden ermittelt gegen den AfD-Richter Jens Maier nach dessen Dresdener Rede vergangene Woche bei einer Veranstaltung der Jugendorganisation der AfD. Oberstaatsanwalt Claus Bogner bestätigte Ermittlungen wegen des Paragrafen 130 Strafgesetzbuch, also Verdacht der Volksverhetzung.

Der AfD-Bundestagskandidat und Richter am Landgericht Dresden hatte sich an enttäuschte NPD-Wähler gewandt und ihnen die AfD als die "neue Rechte" angedient: "Wir sind diejenigen, die den Patrioten in diesem Land eine echte Heimat bieten können." Er schimpfte auf "diese ganze gegen uns gerichtete Propaganda und Umerziehung, die uns einreden wollte, dass Auschwitz praktisch die Folge der deutschen Geschichte wäre". Und erklärte "diesen Schuldkult für beendet, für endgültig beendet". Nicht nur Passagen, die gesamte Rede werde im Kontext geprüft, sagte Oberstaatsanwalt Bogner. Er wies allerdings auf die besonders hohen Hürden des Straftatbestandes hin, denn die Meinungsfreiheit reiche sehr weit.

Auch Höckes Rede wird auf Volksverhetzung geprüft

Nicht nur gegen Maier seien etliche Anzeigen bei der Sächsischen Justiz, darunter auch einige aus dem Ausland, eingegangen, auch dem Thüringer AfD-Chef Björn Höcke wurde der Vorwurf der Volksverhetzung gemacht. Hier allerdings steht dessen Immunität als Landtagsabgeordneter den Ermittlungen vorerst im Wege. Dennoch werde man auch Höckes Rede rechtlich prüfen, ergebe sich dann der Verdacht der Volksverhetzung, werde man den Erfurter Landtag um die Genehmigung bitten, auch gegen Höcke ermitteln zu dürfen, erklärte Bogner. Doch bis dahin sei es noch ein langer Weg.

Höcke hatte von "dämlicher Bewältigungspolitik" mit Blick auf das Gedenken an den Holocaust gesprochen. Deutschland befinde sich noch immer im "Gemütszustand eines total besiegten Volkes", der sozialen Frieden sei besonders durch "Import fremder Völkerschaften" bedroht. In beiden Fällen ist der Inhalt der Reden unstreitig. Es handelt sich damit um eine rein rechtliche Prüfung, die Tatsachen stehen fest. Wann die Entscheidung über eine mögliche Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen Höcke falle, wollte Bogner nicht voraussagen.