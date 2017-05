Man konnte es kommen sehen: Am Freitag veröffentlichte die Forschungsgruppe Wahlen ein letztes Politbarometer zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Die großen Parteien Kopf an Kopf – also wird es knapp? Doch ein Drittel der Wähler war noch unentschieden. Wie belastbar sind da Projektionen des möglichen Wahlergebnisses der Parteien? Hierin liegt eine große Unsicherheit der Umfragen, auch kurz vor den Wahlterminen, seit die Parteibindungen der Bürger lockerer geworden sind und die Wahlkämpfer mit ihren Programmen nicht mehr so zielsicher das eigene Wählerpotenzial erreichen können. Auch drei, vier Tage vor der Wahl können Demoskopen aufgrund der von den Befragten genannten Parteipräferenz nicht sicher voraussagen, wie das Ergebnis sein wird. Ein plötzlicher Mobilisierungsschub bei den Anhängern der einen Partei, Lustlosigkeit bei denen der anderen – schon kommen genügend Prozentpunkte zusammen, die zu einem etwas anderen Bild führen.

46 Prozent Zustimmung reichen nicht

Doch es gibt einen weiteren Indikator, der zuletzt recht zuverlässig gezeigt hat – jedenfalls bei Landtagswahlen –, in welche Richtung die Wählerschaft sich bewegt. So auch jetzt am Sonntag. Es sind die Zustimmungswerte der Spitzenkandidaten der großen Parteien. NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft musste am Freitag erleben, dass ihre Zahlen sich verdüsterten. Laut Politbarometer wollten sie nur noch 46 Prozent der Befragten als Regierungschefin – ein Minus von fünf Punkten. Armin Laschet von der CDU dagegen legte um fünf Punkte zu auf 38 Prozent zu. Kein grandioser Wert der Amtsinhaberin also, der Abstand zum Herausforderer eher gering. So war es auch vor einer Woche in Schleswig- Holstein: Nur noch 44 Prozent wollten weiter den Sozialdemokraten Torsten Albig, aber 36 Prozent freuten sich auf CDU-Mann Daniel Günther. Kein Amtsbonus – die SPD schnitt deutlich schlechter ab. Im Saarland im März dagegen lag Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer von der CDU(52 Prozent Zustimmung und gute Noten für ihre Arbeit) klar genug vor der SPD-Spitzenkandidatin Anke Rehlinger (36 Prozent), um ihre Partei zum klaren Sieg zu führen. Und was sagt der Blick hin zur Bundestagswahl im September? Ebenfalls laut Politbarometer: Angela Merkel 50 Prozent, Martin Schulz 37 Prozent.

Politologe: Vorentscheidung für Bund

Aus der Sicht des Parteienforschers Oskar Niedermeyer ist mit dem Ausgang der Wahl in NRW eine Vorentscheidung für die Bundestagswahl gefallen. Wenn die SPD in der „Herzkammer der Sozialdemokratie“ eine Niederlage einfahre, könne er sich „nicht mehr vorstellen, dass sie im Bund noch vor der Union landet“, sagte der Berliner Politologe dem Tagesspiegel – zumal dies dann schon die dritte Landtagswahl wäre, die man nacheinander in den Sand gesetzt habe und sich die Abwärtsspirale in bundesweiten Umfragen weiter drehen werde. „Der berühmte Schulz- Effekt ist bereits seit ein bis zwei Monaten verpufft“, sagte Niedermeyer. Er habe an diesem Sonntag in NRW schon keine Rolle mehr gespielt und werde auch „extrem schwer wiederzubeleben sein“. Schulz habe kein öffentliches Amt, seine inhaltliche Unbestimmtheit mache die Menschen „immer ungeduldiger“. Und bei fast allen wichtigen Kompetenzwerten liege die Union vorn – von der Wirtschaft, über Innere Sicherheit bis zum Umgang mit Flüchtlingsfragen. Nur bei der sozialen Gerechtigkeit punkte die SPD. Wobei deren Hinterherhoppeln nicht bedeuten müsse, dass Merkel Kanzlerin bleibe, schränkt Niedermeyer ein. Das hänge dann doch auch vom Abschneiden der kleineren Parteien ab.