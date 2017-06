Mitten im Parlamentswahlkampf in Frankreich ist eine bekannte konservative Kandidatin tätlich angegriffen worden. Ein Mann beschimpfte und attackierte am Donnerstag die frühere Umweltministerin Nathalie Kosciusko-Morizet auf einem Pariser Wochenmarkt, wie anwesende AFP-Journalisten berichteten. Die 44-Jährige stürzte dabei zu Boden, verlor das Bewusstsein und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.

Kosciusko-Morizet verteilte auf einem Wochenmarkt in der Pariser Innenstadt gerade Wahlkampfzettel, als sie von dem Mann angegangen wurde. Er beschimpfte sie und entriss ihr die Zettel, um sie ihr ins Gesicht zu schlagen. Die Kandidatin versuchte sich mit der Hand zu schützen, fiel auf den Boden und verlor für mehrere Minuten das Bewusstsein. Passanten und schnell eingetroffene Rettungssanitäter kümmerten sich um die 44-Jährige, die dann wieder zu Bewusstsein kam. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Der Angreifer konnte fliehen. Ein Wahlkampfhelfer Kosciusko-Morizets verfolgte den Mann in die Metro und wurde dann nach eigenen Angaben von diesem geschlagen. Die Pariser Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen ein. Bei der Attacke auf Kosciusko-Morizet hatte der Mann ihr unter anderem zugerufen, sie solle in ihren früheren Wahlkreis südlich von Paris zurückkehren. "Es ist Ihre Schuld, dass wir jetzt Hidalgo als Bürgermeisterin haben", schimpfte der Mann auch - bei den Kommunalwahlen 2014 war Kosciusko-Morizet im Rennen um das Pariser Rathaus der Sozialistin Anne Hidalgo unterlegen.

Premier Philippe verurteilt "Akt unerträglicher Gewalt"

Politiker aller Parteien verurteilten den Angriff auf die in Frankreich kurz NKM genannte Kosciusko-Morizet und sprachen ihr Beistand aus. Premierminister Edouard Philippe besuchte sie im Krankenhaus. „Ich verurteile diesen Akt unerträglicher Gewalt“, schrieb er auf Twitter. Bürgermeisterin Hidalgo verurteilte die "feige und inakzeptable Tat".

Kosciusko-Morizet gehört dem liberalen Flügel der konservativen Republikaner an und ist eine der bekanntesten Politikerinnen des Landes. Zwischen 2007 und 2012 war sie unter Staatschef Nicolas Sarkozy erst Staatssekretärin und dann Umweltministerin. Im vergangenen Jahr scheiterte die Abgeordnete bei der Vorwahl der Konservativen für die Präsidentschaftskandidatur. Sie kandidiert jetzt in einem Pariser Wahlkreis für ein neues Abgeordnetenmandat.

Kosciusko-Morizet trifft in ihrem Wahlkreis am Sonntag in einer Stichwahl auf Gilles Le Gendre, einen Kandidaten der Partei von Präsident Emmanuel Macron - dieser hatte im ersten Wahlgang deutlich vorn gelegen. Le Gendre setzte seinen Wahlkampf nach dem Angriff gegen Kosciusko-Morizet aus. (dpa/AFP)