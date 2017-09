Zwei weitere Bundesbürger sind aufgrund politischer Vorwürfe in der Türkei festgenommen worden. Das teilte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts am Freitag in Berlin mit. Die Festnahme habe am Donnerstag stattgefunden.

Das Generalkonsulat in Izmir sei von nichtstaatlichen Stellen über die Festnahme der beiden in der Türkei informiert worden. Die Flughafenpolizei in Antalya habe die Festnahme auf Anfrage des Konsulats bestätigt. Bestätigt worden sei auch die alleinige deutsche Staatsangehörigkeit der beiden Festgenommenen. Telefonischen Kontakt habe es zunächst nicht gegeben. Die Bundesregierung versuche, Kontakt herzustellen und konsularische Betreuung so schnell wie möglich sicherzustellen. Die Auslandsvertretungen bemühten sich nun um Informationen und darum, einen Kontakt zu den beiden Festgenommenen herzustellen, sagte die Sprecherin. Der Bitte um einen telefonischen Kontakt von deutscher Seite wurde zunächst nicht stattgegeben.

Insgesamt zwölf Deutsche wegen politischer Vorwürfe in Haft

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat seit dem gescheiterten Putsch im Juli 2016 Zehntausende Personen unter dem Vorwurf der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung inhaftieren lassen.

Anlässlich des 200. Tags der Inhaftierung von Yücel betonten die Sprecherin und Regierungssprecher Steffen Seibert, die Bundesregierung sei in Gedanken bei ihm. Neben Yücel sind auch die Journalistin Mesale Tolu und der Menschenrechtsaktivist Peter Steudtner derzeit in der Türkei in Haft. Insgesamt werden nach Angaben der Sprecherin - mit den zwei neuen Fällen - inzwischen zwölf Deutsche wegen politischer Vorwürfe in türkischen Gefängnissen festgehalten. (dpa/epd)