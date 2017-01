Der scheidende US-Präsident Barack Obama gewährt der inhaftierten Wikileaks-Informantin Chelsea Manning einen deutlichen Strafnachlass. Sie kommt dadurch bereits am 17. Mai auf freien Fuß, wie das Weiße Haus am Dienstag mitteilte. Die Informantin, die eine Geschlechtsumwandlung vollzog, hatte unter dem Namen Bradley Manning während der Stationierung im Irak der Enthüllungsplattform Wikileaks hunderttausende Dokumente zugespielt und war dafür zu 35 Jahren Haft verurteilt worden.

Die transsexuelle Informantin, die als Mann unter dem Namen Bradley Manning bekannt geworden war, hatte Obama um eine frühzeitige Entlassung ersucht. Sie sitzt seit sechs Jahren in Isolationshaft im Militärgefängnis in Fort Leavenworth im Bundesstaat Kansas ein. Nach Angaben von Unterstützern soll sie zwei Mal versucht haben, sich das Leben zu nehmen.

Beim Militäreinsatz im Irak hatte Manning hunderttausende Armeedokumente sowie Depeschen der US-Diplomatie von Militärrechnern heruntergeladen und der Enthüllungsplattform Wikileaks zugespielt. Nach eigenen Angaben wollte sie damit eine öffentliche Debatte über die Kriege in Afghanistan und im Irak anstoßen.

Erst am vergangenen Mittwoch hatte mit Edward Snowden ein anderer prominenter Whistleblower Obama aufgefordert, Manning zu begnadigen. "Sie allein können ihr Leben retten", twitterte Snowden aus dem russischen Exil. Der frühere CIA-Mitarbeiter hatte 2013 die NSA-Affäre ausgelöst. "Danke für das, was du für alle getan hast, Chelsea", schrieb er am Dienstagabend in einer ersten Reaktion auf die Nachricht aus Washington. Und kurz darauf: "Danke, Obama." (Tsp, AFP)