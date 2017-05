Der russische Staatschef Wladimir Putin ist bereit, die Notizen einer umstrittenen Unterredung zwischen US-Präsident Donald Trump und Außenminister Sergej Lawrow zu veröffentlichen. Das sagte Putin am Mittwoch in Sotschi vor der Presse.

Er werde dem US-Kongress und dem Senat die Aufnahme aushändigen, wenn die Regierung in Washington einverstanden sei, sagte Putin.

US-Medien berichten, Trump habe bei dem Gespräch in der vergangenen Woche in Washington vertrauliche Geheimdienstinformationen über die Dschihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) an Lawrow weitergegeben.

Am Dienstag hatte der US-Präsident bestätigt, dass er heikle Geheimdiensterkenntnisse an Russland ausgeplaudert hatte – wenige Stunden, nachdem seine eigene Regierung diesen Vorwurf empört zurückgewiesen hatte. Trump sieht das Problem aber weniger bei sich selbst als bei Mitarbeitern der US-Geheimdienste, die seine Plauderei mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow an die Presse durchsickern ließen.

Eine Woche nach der umstrittenen Entlassung von FBI-Chef James Comey hatte sich Trump damit in neue Schwierigkeiten gebracht. (Tsp/dpa/AFP)