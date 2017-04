Ein OSZE-Beobachter ist nach Angaben von Österreichs Außenminister Sebastian Kurz am Sonntag in der Ukraine ums Leben gekommen. Ein weiteres Mitglied sei verletzt worden, teilte der aktuelle Vorsitzende der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa auf Twitter mit. Der Wagen der Beobachter sei in der Nähe von Luhansk auf eine Mine gefahren.

„Der Tod eines Kollegen ist ein Schock für die ganze OSZE“, erklärte Kurz. Der konservative Politiker forderte volle Aufklärung. Die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden. Die OSZE beobachtet den Konflikt zwischen ukrainischem Militär und prorussischen Separatisten mit Hunderten Mitarbeitern. (dpa)