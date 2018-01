Welches Arsenal steht uns heute zur Verfügung?

Fragt man chinesische Experten aus der Wirtschaft, aus der Wissenschaft oder aus dem weiten Feld sozialer Arbeit, dann klingt in den Antworten immer der gleiche Tenor durch: Es sind die solide durchgestalteten mittleren Ebenen, die das Besondere ausmachen. Mittelständisches Unternehmertum, Familienbetriebe, duale Berufsbildung, der Zusammenklang starker Spezialisierung und hoher Allgemeinbildung, kulturelle Vielfalt, ein freies, gesundes Klima des Miteinanders, soziale und gesundheitliche Absicherung auf hohem Niveau - eine lebendige, integrierte Gesellschaft, der es immer wieder gelingt, Spannungen und Widersprüche Konstruktiv aufzulösen.

Das ist freundlich. Es ist auch ein Vertrauensvorschuss. Um etwas abzuleiten, was China konkret von Deutschlands System lernen könnte, ist es jedoch zu umfassend.

Wenn wir uns in Chinas Position hineinversetzen, müssen wir nicht nur an das Trauma des Missbrauchs denken, sondern auch an die Enttäuschung nicht erfüllter Versprechen. Die Strategie, von der Stärke des Siegers zu lernen, um diesen umso sicherer überwinden zu können, ist alt erprobt - die Klassiker sind voll von entsprechenden Strategemen (Sun Zi) und Philosophien (Yijing). Schwieriger ist die Frage, was denn eigentlich zu lernen sei und worauf es dabei ankommt - also genau das Problem, vor dem wir heute wieder stehen.

Gemeinsame Erfahrungsmotive der politischen Kultur

Nach dem Ende des Kaiserreiches 1911 bestand die erste Lehre im Versuch unter Sun Yat-sen eine „Republik“ nach „westlichem“ Vorbild zu errichten. Dabei hatte China damals weder eine organisierte oder artikulierte Öffentlichkeit noch die entsprechenden gesellschaftlichen Infrastrukturen noch ein Staatsvolk, dessen „Sache (Res)“ klar vertreten werden konnte - wichtiger aber: Es gab keine Geschichte geteilter ziviler Erfahrung, zwischen Weltmythen, Ordnungsgeschichten und Familienerzählungen, die das Zusammenwirken einer Vielfalt politischer Ordnungen über die Zeit hinweg abgebildet hätte, wie es in Europa der Fall gewesen war. Es gab keine Brüder Grimm und keinen Luther, die durch Kulturarbeit einen lebendigen Raum schufen, in dem sich ein Volk und seine Mandarine zumindest in der Projektion „wie zu Hause“ begegnen konnten. Chinas Republik blieb ein Abklatsch. Entsprechend gering war die Kraft und Dauer des republikanischen Modells.

Das anschließende Projekt, „Wissenschaft und Demokratie“ wollte seit den 1920er Jahren Strukturelemente der westlichen Vormacht übernehmen, die konkreter fassbar waren. Damit ging man zwar in eine konstruktive Richtung. Die Rezeption litt aber sowohl an einer starken Verzerrung durch positivistische und technische Interessen als auch an der Abstraktion dieser Strategie. Demokratie und Wissenschaft hängen vom Modus des Lernens ab, in dem sie sich zum Ausdruck bringen. Als genuine Graswurzel-Projekte beruhen sie auf der Initiative Einzelner, auf dem gesellschaftlichen Kampf der Subjekte um geeignete Rahmenbedingungen und Anerkennung ihres Wertes durch das jeweilige Regime. Sie lassen sich nicht durch Kopieren oder Labeling ersetzen. Sie sind deshalb die einzige Antwort der aufgeklärten säkularen Moderne auf die Haltung eines Priestertums, dessen Namens-Magie durch paternalistische Offenbarung und Auslegung beschworen wird und dadurch, für manche, real wird. Nur hier bestehen starke gemeinsame Erfahrungsmotive der politischen Kultur zwischen unseren Traditionen.

Verkünden und Kommando waren noch nie geeignet

Sowohl die humanistische wie auch die konfuzianische Vernunft verstand sich dagegen als Arbeit des Einzelnen, an den Kompetenzen für Verantwortung. Noch im späten 18. Jahrhundert war China hiermit viel weiter als das christliche Abendland. Daran beginnt man sich dort, allmählich, wieder zu erinnern.

Genau an dieser Stelle ist China dann aber mindestens einmal grundfalsch abgebogen - wie viele andere Länder, die versucht haben, eine imaginierte Erfolgsformel durch Beschwörung einer nicht vorhandenen demokratischen Kultur oder durch Kopie fremder Institutionen und Infrastrukturen zum Leben zu erwecken, stolpert China seit einem Jahrhundert abwechselnd durch Phasen des Terrors, Anarchie und Autokratie. Die vermeintliche Abkürzung, von oben nach unten verordnet, kann schon im Ansatz nicht funktionieren, weil sie der Grundlogik und Legitimation zuwiderläuft: Erst der Weg durch die Mittel bildet den Zweck - nicht die moralische Emphase. Es gibt auch und gerade für politisches Lernen keinen „Nürnberger Trichter“.

Die Abkürzung ist bequem, sie verhindert aber das Erleben politischen Lernens. Sie spiegelt die Erfahrung nur vor, die für die Aneignung und die Überformung zum „eigenen Weg“, zu einer gelebten und verstandenen und gewollten Demokratie unverzichtbar ist. Umso schlimmer: So ruiniert man den Ruf dieser großen politischen Vision. Die Substanz der Demokratie ist nur so gut wie die Räume aktiv politische Erfahrung zu machen, sei es in der Bildung, in der Erziehung, in der Vielfalt bürgerlicher Partizipation oder den Diskursen einer lernenden Gesellschaft. Verkünden und Kommando sind noch nie geeignet gewesen, Innovation und Zusammenhalt gesellschaftlicher Formen zu befördern.