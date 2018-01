China hat sein Mantra vom eigenen „dritten Weg“ selbst nicht im Sinne seiner alten Kultur verstanden. Anders als Deutschland, wo die wissenschaftliche Hermeneutik noch immer höchstes Niveau einnimmt, hat China sein Wissen über die Methodik kulturellen Lernens im Schwindel der Globalisierung fahren lassen. Bitterer aber ist die Frage: Was tun eigentlich die Staaten, die über sechs Jahrzehnte von der großen Friedensdividende profitiert haben, um die entsprechenden Gesundungs- und Lernprozesse in Ländern wie China zu unterstützen?

Indem wir China an das Wesen von Demokratie und Wissenschaft als offene Projekte der Menschheit erinnern, finden wir auch selbst Gelegenheit uns dieses Auftrags im eigenen Umkreis zu vergewissern. Auch uns bleibt dies Erbe nur dadurch erhalten, dass wir es uns tätig erwerben, nicht seinen Namen benutzen, um einen Status Quo zu verteidigen.

Wie tief und schwierig diese Aufgabe auch für uns nominelle Demokraten mittlerweile ist, zeigt ein weiteres Gedankenexperiment. Es könnte direkt der antiken Diskussion zwischen der Ritualpriesterschaft und konfuzianischer Revision entstammen. Die Schüler des Renegaten Mo Di (um 400 v.u.Z.) kritisierten den Klerus der Ru (die mit dem späteren Konfuzianismus verbundene gesellschaftliche Elite): Es ist ethische Pflicht und gesunde politische Ökonomie, die materiellen und geistigen Ressourcen des Landes in sozial wertstiftende Projekte des Guten Lebens umzulenken, anstatt in Gaukelei, Brot und Spiele.

Ein gemeinsames sozi-ökonomisches Klima pflegen

Was haben wir vorzuweisen, wenn es um die Gestaltung einer demokratischen, werthaltigen Demokratie geht? Entwicklungshilfe für den chinesischen Zirkus? Wollen wir wirklich ausgerechnet im Fußball Lehrmeister bleiben, während unsere Kernkompetenzen immer weiter verwahrlosen? Das ist angesichts der chinesischen Lernkurve sicher nicht nachhaltig. Auf keinen Fall unterstützt es die jeweiligen Voraussetzungen für Verantwortung, Teilhabe und Würde.

Überzeugender als eine Kultur, die sich (mit Neil Postman 1985:) „zu Tode amüsiert“, indem sie ihre Werte rituell in Schall und Rauch versilbert, wäre die Pflege eines sozio-ökonomischen Klimas, in dem Gemeinsinn gedeihen kann: Mit dem von Karl Jaspers und Dolf Sternberger entworfenen Verfassungspatriotismus verfügen wir über eine angemessene Begrifflichkeit. Von dieser Pflege und den mit ihr verbundenen Tugenden Achtung und Respekt unsererseits ist für China nicht so viel zu sehen, dass es dort als Modell verstanden werden könnte. Man nimmt wohl zu Kenntnis, dass wir selbst den Wert unseres Wertepluralismus nicht planvoll entwickeln, nämlich dessen selbst besorgte Ausrichtung auf soziale Güter. Letztlich sind es weder Konsum noch Versprechungen noch Algorithmen, sondern die Akte menschlichen Miteinanders, die Wert schaffen.

Deutschland hat China sehr viel zu bieten

Einen Ausweg aus dem überkommenen Schematismus der Konfrontation bietet die Arbeit an konkreten Problemen. Sie befördert auch eine konstruktive Einstellung. Deutschland hat dank unserer Nachkriegsordnung sehr vieles zu bieten, über das zu reden sich lohnen kann, auch für andere. Wir machen nur viel zu wenig daraus. Neben Stabilität, Produktivität und Verantwortung haben wir spezifische Qualitäten, ganz nach Chinas Geschmack, besonders Stabilisatoren wie: Arbeitsgesundheit, Rechtssicherheit, Vertragsschutz, Interessenausgleich zwischen Starken und Schwachen, Einzelnen und Gruppen; starke persönliche Interessen-Verbünde; Sozialverpflichtung des Eigentums; der besondere Schutz der Familie. Und wir stehen vor gemeinsame Herausforderungen, wie dem Verstehen von Informationstechnologie, zum Beispiel bei der Erfassung der Bio- und Verhaltens-Daten von Einzelnen und Gruppen, das für eine Balance von Freiheit und Kontrolle grundlegend ist.

Die Arbeit der Vertrauensbildung, des Verstehens und der Kritik kann hier ansetzen, mit Respekt, Geduld, Lernbereitschaft und dem Wissen, in einem Boot zu sitzen. Nicht aber ein verhärtendes Urteil.

Der Autor, habilitierter Philosoph und Sinologe, lehrt und forscht an der Freien Universität Berlin und der Polytechnischen Universität Hongkong.