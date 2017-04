Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hat sein geplantes Treffen mit regierungskritischen Menschenrechtsorganisationen während seines Antrittsbesuchs in Israel verteidigt. "Es ist ganz normal, dass wir in Auslandsbesuchen auch mit Vertretern der Zivilgesellschaft sprechen", sagte Gabriel dem Tagesspiegel am Dienstag. Eine Absage des geplanten Gesprächs durch den israelischen Ministerpräsidenten wegen dieses Treffens wäre bedauerlich, sagte Gabriel.

Die Einladung zum Besuch Israels erfolgte durch die israelische Regierung und das geplante Treffen mit Vertretern der israelischen Zivilgesellschaft war seit Wochen bekannt. Die regierungskritischen NGOs seien zudem auch bei früheren Gelegenheiten im Rahmen des Besuchs deutscher Politiker durch die deutsche Botschaft zu Gesprächen eingeladen worden.

Gabriels Gesprächsrunde mit Vertretern von Menschenrechtsorganisationen ist wie sein Treffen mit Netanjahu für den Nachmittag in Jerusalem geplant. Unter den Teilnehmern sind die Organisationen Breaking the Silence (Das Schweigen brechen) und Betselem, die sich kritisch mit der israelischen Siedlungspolitik auseinandersetzen. Bei einem früheren Besuch des deutschen Bundespräsidenten sei auch diese Organisation ganz normal auf der Gästeliste gewesen.

"Solche Treffen gehörten zum ganz normalen Umgang", sagte Gabriel. Man stelle sich vor, der israelische Ministerpräsident würde nach Deutschland kommen, sich mit Kritikern der Regierung treffen wollen und man würde ihm das Verweigern und die Termine mit ihm absagen. "Das wäre ja undenkbar."

Sollte es jedoch tatsächlich zu einer Absage Netanjahus kommen, sei das keine Katastrophe und er würde auch kein Drama daraus machen, betonte Gabriel. "Das verändert mein Verhältnis zu Israel nicht." Gabriel hatte den Israelischen Premier bereits mehrfach getroffen. "In dieser Region wird schnell mal versucht, Besucher zum Spielball der Innenpolitik zu machen. Dieses Spiel darf man aber nicht mitmachen. Es wird sich schon eine neue Gelegenheit finden", kommentierte Gabriel die Situation.

Künast: Außenminister darf sich nicht unter Druck setzen lassen

Die Grünen kritisierten eine mögliche Absage des Treffens scharf. Es sei ein "absolutes No-Go", dass ein Regierungsoberhaupt einen geplanten Termin mit dem Außenminister eines Gastlandes absagen wolle, weil dieser auch mit Vertretern regierungskritischer Organisationen spreche, sagte die Grünen-Rechtspolitikerin Renate Künast am Dienstag der Nachrichtenagentur AFP. Gabriel dürfe sich "nun keinesfalls unter Druck setzen lassen". "Selbstverständlich können und sollten sich Staatsgäste auch mit Vertretern von zivilgesellschaftlichen Organisationen austauschen. Das gehört zur freien Meinungsbildung dazu", sagte die Vorsitzende des Bundestags-Rechtsausschusses.

Im Februar hatte ein Treffen des belgischen Ministerpräsidenten Charles Michel mit den beiden Organisationen zu einem Eklat geführt. Israel bestellte im Anschluss den belgischen Botschafter ein und übermittelte eine Rüge. Netanjahu sprach von einem schwerwiegenden Affront.

Breaking the Silence und andere linke Organisationen werden in Israel oft als Nestbeschmutzer oder Verräter gebrandmarkt. Israel hat im vergangenen Jahr auch das umstrittene "Transparenz"-Gesetz erlassen. Danach müssen alle Organisationen in Israel, die mehr als die Hälfte ihres Geldes von ausländischen Regierungen erhalten, dies in allen ihren Veröffentlichungen ausweisen. Kritiker sagen, das Gesetz richtet sich vor allem gegen linke regierungskritische Organisationen.

Angespanntes Verhältnis

Die deutsch-israelischen Beziehungen sind ohnehin schon angespannt. Die Bundesregierung hat das im Februar verabschiedete israelische Gesetz zur rückwirkenden Legalisierung von 4000 Siedlerwohnungen auf palästinensischem Privatland scharf kritisiert. Kurze Zeit später wurden die für Mai geplanten deutsch-israelischen Regierungskonsultationen verschoben - aus Termingründen, wie es hieß. In israelischen Medien wurde aber gemutmaßt, die Verschiebung sei auf die deutsche Verärgerung über das Siedlergesetz zurückzuführen.

Gabriel will nun bei seinem Antrittsbesuch vor allem für eine Wiederbelebung der Friedensgespräche zwischen Israelis und Palästinensern werben. Dazu will er sich in Ramallah auch mit dem palästinensischen Ministerpräsidenten Rami Hamdallah treffen. Präsident Mahmud Abbas ist verhindert.

Gabriel plädiert für eine „aktive Rolle“ Deutschlands bei den Friedensbemühungen, die seit Jahren auf Eis liegen. Zuletzt hatte sich der damals noch amtierende US-Außenminister John Kerry intensiv um eine Zwei-Staaten-Lösung bemüht. Die Gespräche zwischen Israelis und Palästinensern scheiterten 2014. Der Nahost-Kurs der neuen US-Regierung ist noch unklar. (mit dpa, AFP)