Das Spiel geht in die sechste Minute der Nachspielzeit. Hertha BSC führt durch ein Tor von Vedad Ibisevic, es liegt eine Sensation in der Luft. Doch dann kriegt der wankende FC Bayern in der Nachspielzeit der Nachspielzeit einen Freistoß zugesprochen. Aus dem Gewühl heraus gelingt Robert Lewandowski in bester Bayern-Dusel-Manier der unverdiente Ausgleich zum 1:1 (1:0). Die Berliner Spieler gehen teils zu Boden, teils wollen sie es nicht wahrhaben. Etwas später gehen sie dann doch in die Kurve ihrer Fans und lassen sich für eine famose Leistung feiern.

Gut 70 Minuten zuvor ist die Ostkurve schon einmal Schauplatz. Er braucht den Bruchteil einer Sekunde, um zu realisieren, was soeben geschehen ist. Vedad Ibisevic, der seit der gefühlten Ewigkeit von knapp 700 Minuten auf ein Tor wartet, hat gerade eine Freistoßflanke von Marvin Plattenhardt mit der Fußspitze ins Tor gespitzelt. Gegen den großen FC Bayern, gegen den Welttorhüter Manuel Neuer, und das im mit 74 667 Zuschauern ausverkauften heimischen Olympiastadion. Viel mehr geht also nicht. Und so überspringt der 32 Jahre alte Stürmer die Werbebande und sprintet weiter in die Ostkurve, wo die Hertha-Fans stehen. Mitten in der Kurve geht der Bosnier auf der blauen Bahn auf die Knie - mit in den Himmel gereckten Armen. Die Kurve wankt und tost vor Freude.

70 Minuten sind gespielt: Immer wieder treibt Pal Dardai seine Mannschaft an. Sie liegt immer noch durch das Tor von Ibisevic vorn. Herthas Trainer geht dabei immer leicht in die Kniebeuge und klatscht mehrmals in seine Hände. Er will seine Spieler zugleich loben und ermutigen, weiter alles reinzuwerfen, um die kleine Sensation wirklich werden zu lassen. Denn die wäre es ja, wenn die Berliner den Rekordmeister und Tabellenführer der Bundesliga schlagen oder einen Punkt abnehmen könnten. Beim bisher letzten Heimsieg über die Bayern stand Dardai noch als Spieler auf dem Platz. Acht Jahre ist das jetzt her.

Lewandowski saß zunächst nur auf der Bayern-Bank

Der 40 Jahre alte Ungar hat zwei Veränderungen im Vergleich zum Spiel in Gelsenkirchen (0:2) vorgenommen. Für Fabian Lustenberger und Valentin Stocker rückten Per Skjelbred und Vladimir Darida in die Startelf. Der Münchner Trainer Carlo Ancelotti gönnt im Vergleich zum 5:1 über den FC Arsenal in Javier Martinez, Xabier Alonso und Robert Lewandowski drei Stammspielern eine Pause. Für sie spielen Juan Bernat, Joshua Kimmich und Thomas Müller mit. Vor allem aber bringen die Münchner lange Zeit nicht die Form auf den Berliner Rasen, die sie unter der Woche in der Champions League noch geboten hatten.

Zwei Tore, zwei Gefühlswelten. Direkt vor dem Schlusspfiff kam Robert Lewandowski zum 1:1. Foto: Reuters

In der ersten Halbzeit erspielen sie sich nicht eine einzige echte Torchance. Zu pomadig und schlampig wirken sie in der Spielanlage. Andererseits lassen die Berliner im ersten Abschnitt auch nicht mehr zu. Mit Leidenschaft und Gier laufen sie ihren Gegner sehr früh an, so wollen sie den Bayern die Freude am Spiel nehmen. Was ihnen oft gelingt. Zwar haben die Bayern etwas mehr Ballbesitz, aber dafür keine Tiefe und Stringenz in ihrem Spiel.

Die Berliner dagegen wirken williger und hungriger. Und das wird nach zwanzig Minuten belohnt. Marvin Plattenhardt zirkelt einen Freistoß von der linken Seite auf den ersten Pfosten, wo Vedad Ibisevic vor Nationalverteidiger Mats Hummels an den Ball kommt und diesen aus zwei Meter Entfernung ins Tor lenkt. Vorbei ist die bleierne Zeit für Herthas Kapitän. Kurz vor der Halbzeit trifft er erneut ins Tor, doch dieses Mal nach einer Ecke Herthas aus einer Abseitsposition heraus.

Ibisevic lässt sich nach seinem Führungstreffer feiern. Foto: dpa

Ancelotti wechselt zur Pause überraschenderweise nicht. Er wartet noch das Weilchen einer Viertelstunde, dann kommen Lewandowski und Alonso für Kimmich und Arturo Vidal. Die Berliner bleiben ihrer Spielweise treu. Jeder rackert für den anderen, und nach vorn ergeben sich immer wieder Kontergelegenheiten. Doch nun werden die Bayern wilder. Rune Jarstein im Berliner Tor und seine Vorderleute bekommen viel zu tun. Doch John Anthony Brooks und Sebastian Langkamp bleiben hochkonzentriert und bis hierhin ohne Fehler. Für jede gelungene Rettungsaktion werden sie von ihren Fans bejubelt.

In den Schlussminuten werfen die Berliner sich den Angriffswellen der Bayern entgegen. Jarstein pariert glänzend einen Freistoß von David Alaba. Die angezeigte Nachspielzeit von fünf Minuten ist vorbei, dann gibt es noch diesen einen Freistoß für die Bayern – mit bekanntem Ausgang.