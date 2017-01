Zehn Minuten vor dem Schlusspfiff griff Pal Dardai zum letzten Mittel. Herthas Trainer warf Julian Schieber ins Spiel. Vielleicht würde ihm ja das Tor zum Ausgleich beim SC Freiburg gelingen. Im Hinspiel hatte der Stürmer Berlins Bundesligisten in der sechsten Minute der Nachspielzeit zum 2:1-Sieg geschossen. Und tatsächlich, auch gestern sollte ihm ein Tor gelingen, aber es war nur der Anschlusstreffer, weil kurz zuvor der Freiburger Einwechselspieler Nils Petersens das 2:0 erzielte hatte.

Und so verlor Hertha das Sonntagsspiel vor 23.800 Zuschauern im Schwarzwald-Stadion mit 1:2 (0:1) und startet wie zuletzt 2015 mit zwei Niederlagen in ein neues Fußballjahr. Statt auf Platz drei zu springen, dürfte bei Hertha das große Flattern einsetzen. Erneut deutet sich eine schwache Rückrunde an, durch die die Berliner schon die gute Hinrunde der Vorsaison zunichte machten.

Bis auf Salomon Kalou, der für Alexander Esswein in die Startelf rutschte, vertraute Pal Dardai jener Mannschaft, die vor einer Woche in Leverkusen (1:3) spielte. Also auch dem Innenverteidiger-Duo Niklas Stark und John Anthony Brooks. Sebastian Langkamp blieb wieder nur der Platz auf der Ersatzbank, aber das wird sich spätestens in einer Woche ändern. Niklas Stark holte sich nach nicht einmal zehn Minuten für ein Foul im Niemandsland seine fünfte Gelbe Karte ab, weshalb der 21-Jährige für Herthas Heimspiel gegen Ingolstadt gesperrt ist.

Skjelbred schießt knapp vorbei, Haberer nicht

Ansonsten spielten die Berliner beim Sportclub anfangs viel zu passiv. Zwar hatte Hertha im ersten Abschnitt mehr Ballbesitz als der Gastgeber, aber das auch nur durch penetrantes Hin- und Hergeschiebe in der eigenen Hälfte. Hertha wollte auf die Lücke für einen steilen Vorstoß warten, nur die Freiburger wollten sich eben nicht auskontern lassen und hielten ihrerseits ihr Zentrum dicht.

Eine halbe Stunde ergab sich keine einzige Torchance. Beide Mannschaften scheuten das Risiko. Der SCF war die regere Mannschaft, die mehr Kilometer zurücklegte. Dafür gingen die Berliner deutlich körperbetonter in die Zweikämpfe, bisweilen etwas rüde. Und so holte sich Kalou auch eine Gelbe Karte ab. Kurz darauf hatte Hertha etwas Glück, dass Schiedsrichter Günter Perl nicht pfiff, als Fabian Lustenberger den Freiburger und früheren Herthaner Maximilian Philipp im Strafraum am Bein traf und zu Fall brachte.

Erst kurz vor dem Halbzeitpfiff kam etwas mehr Schwung in das Duell. Zunächst strich ein schöner Distanzschuss von Per Skjelbred hauchdünn am Freiburger Tor vorbei. Nur zwei Minuten später gingen dann die Gastgeber in Führung. Eine Kopfballabwehr von Brooks geriet zu kurz und landete vor den Füßen von Vincenzo Grifo. Dieser legte quer auf Janik Haberer, den Brooks nicht stellen konnte. Und so bedankte sich dieser bei der einzigen Torchance der Freiburg in der ersten Hälfte mit seinem dritten Saisontor. Rune Jarstein im Tor war gegen den Flachschuss machtlos. Und so gingen die Berliner mit einem 0:1-Rückstand in die Pause. Das übrigens zum vierten Mal in dieser Spielzeit. Und diese Spiele verloren die Berliner anschließend allesamt, ohne dass ihnen ein Tor gelungen wäre.

Nach der Pause wird Hertha aktiver

Gegen diese negative Serie wollten die Berliner anspielen. Mit Beginn der zweiten Hälfte legten sie ihre Passivität ab, sie attackierten die Freiburger viel früher und energischer, insbesondere die offensiven Kalou, Vedad Ibisevic und Valentin Stocker wirkten nun etwas wacher und williger. Interessanterweise hatte Trainer Dardai den Schweizer Stocker auf die rechte Außenbahn beordert, der sonst entweder links oder zentral hinter der Sturmspitze spielt. Mit zunehmender Zeit wechselte er mit Kalou immer mal wieder die Seiten.

Nach gut einer Stunde hätte Vladimir Darida fast den Ausgleich erzielt. Doch seinen Schuss konnte der Freiburger Torwart Alexander Schwolow mit einer tollen Parade zur Ecke lenken. Dann aber griff Pal Dardai ins Spiel ein. Herthas Trainer besetzte beide offensiven Flügelpositionen neu, für Stocker und Kalou, die insgesamt zu wenig Druck entwickeln konnten, kamen Alexander Esswein und Genki Haraguchi.

Die Berliner waren die dominante Mannschaft im zweiten Abschnitt, nur sprang nichts Zählbares heraus. Schließlich kam noch Julian Schieber für Skjelbred. Und tatsächlich gelang dem Stürmer ein Tor, aber es reichte nicht für einen Punktgewinn, weil der eingewechselte Nils Petersen das zweite Tor für Freiburg erzielt hatte.