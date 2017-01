So leichtes Spiel haben die Berliner in Leverkusen lange nicht gehabt. Bayer 04 ist so etwas wie der diplomierte Angstgegner von Hertha BSC, der letzte Sieg in Leverkusen liegt achteinhalb Jahre zurück, und von den jüngsten zehn Spielen hatten die Berliner nur eins gewonnen. Am Sonntag aber dominierten sie in der Bayarena von der ersten bis zur letzten Sekunde – auf den Rängen. Weil die Leverkusener Ultras aus Protest gegen Geschäftsführer Michael Schade beharrlich schwiegen, waren nur die Anhänger von Hertha BSC zu hören. Auf dem Spielfeld gestalteten sich die Machtverhältnisse ein bisschen ausgeklügelter. Die Berliner sahen gegen einen keineswegs übermächtigen Gegner früh wie der sichere Verlierer aus, kämpften sich wieder ran und verloren am Ende 1:3 (1:2). Den Start ins neue Bundesliga-Jahr hatten sie sich definitiv anders vorgestellt.

Etwas überraschend hatte Pal Dardai Innenverteidiger Sebastian Langkamp auf der Bank gelassen. Es war wohl eine taktische Maßnahme von Herthas Trainer, speziell abgestimmt auf den Gegner. Anders als sonst üblich ließ sich bei Hertha im Spielaufbau keiner der beiden Sechser in die letzte Linie zurückzufallen, um im Mittelfeld nicht in Unterzahl zu geraten. In der Anfangsphase wirkten die Berliner etwas wacher, ohne dass sie offensiv besonders auffällig wurden.

Die Leverkusener taten sich schwer. Dass Karim Bellarabi nach viereinhalbmonatiger Verletzungspause sein Comeback feierte, zahlte sich zunächst nicht aus. Dem Nationalspieler war anzumerken, dass ihm noch die Selbstverständlichkeit am Ball fehlte. Überhaupt kam Bayers Offensivspiel anfangs nicht in Fluss. So war es kein Zufall, dass die erste gefährliche Situation des Spiels aus einem Freistoß resultierte, den John Anthony Brooks kurz vor dem eigenen Strafraum verursacht hatte. Die Situation schien schon bereinigt, doch der Befreiungsschlag von Valentin Stocker endete am Oberkörper seines Kollegen Marvin Plattenhardt, Bayers Innenverteidiger Ömer Toprak stocherte den Ball zum 1:0 ins Tor.

Ibisevic vergab die Riesenchance zum Ausgleich

Mit der überraschenden Führung wurden die Gastgeber sicherer in ihren Offensivaktionen. Toprak verpasste mit einem Kopfball, diesmal nach einer Ecke, knapp das Tor, Hakan Calhanoglu setze den Ball aus spitzem Winkel am Pfosten vorbei. Hertha hatte kurz nach dem 0:1 eine gute Gelegenheit, als Vedad Ibisevic am Strafraum frei zum Schuss kam, weil gleich zwei Leverkusener ausgerutscht waren. Der Kapitän der Berliner setzte den Ball über das Tor.

Nach etwas mehr als einer halben Stunde schien sich der Nachmittag für die Gäste endgültig in die falsche Richtung zu entwickeln. Von der eigenen Eckfahne starteten die Leverkusener einen Konter, den die Berliner nicht unterbinden konnten. Im Strafraum prallte Plattenhardt der Ball vom Oberschenkel an die Hand – Schiedsrichter Tobias Stieler entschied auf Elfmeter. Eine harte, aber wohl regelkonforme Auslegung und eigentlich nichts, was Bayers Anhang in Ekstase versetzen müsste. Wettbewerbsübergreifend hatten die Leverkusener in dieser Saison fünf Strafstöße verschossen und noch keinen direkt verwandelt. Im sechsten Versuch aber traf Calhanoglu zum 2:0.

Dass Hertha zur Pause noch hoffen durfte, lag an der letzten Aktion der ersten Hälfte. Nach einer kurz ausgeführten Ecke, von der die Leverkusener vollkommen überrascht wurden, scheiterte Brooks per Kopf an Torhüter Bernd Leno, Valentin Stocker, der auf der linken Seite ohnehin ein ordentliches Spiel machte, reagierte am schnellsten und drückte den Ball zum Anschlusstreffer über die Linie.

Nach der Pause zeigten sich die Leverkusener von diesem Rückschlag ziemlich unbeeindruckt. Gleich in der ersten Minute erspielten sie sich zwei gute Gelegenheiten, den Vorsprung wieder auszubauen; überhaupt zogen sie sich nicht zurück, um ihre knappe Führung zu verteidigen, sondern spielten mutig nach vorne und setzten Hertha damit erheblich unter Druck. So hatten die Gäste Glück, dass Plattenhardt einen Kopfball von Javier Hernandez auf der Linie stoppen konnte.

In den letzten 25 Minuten änderte sich das Bild ein wenig. Hertha nutzte die Räume etwas besser und hatte durch Ibisevic die Riesenchance zum Ausgleich. Nach einer Hereingabe des eingewechselten Genki Haraguchi scheiterte er aus vier Metern an Leno. Zum Ausgleich langte es nicht mehr und auch nicht zu einem neuen Punkterekord in der Hinrunde, für den Hertha sogar hätte gewinnen müssen – stattdessen traf Calhanoglu zwei Minuten vor dem Ende mit einem eher ungewollten Seitfallzieher sogar noch zum 3:1-Endstand.

