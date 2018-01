Es gab nach dem Trainerwechsel eine große Diskussion, ob diese für viele sehr überraschende Maßnahme zu Unions Image passt. Wie sehen Sie das?

Die Werte in unserem Verein haben, so wie ich sie verstehe, viel mit Fußballkultur zu tun – mit einem Stadion, in dem gestanden und gesungen wird, in dem die eigene Mannschaft unterstützt und nicht ausgepfiffen wird. Da sehe ich überhaupt keinen Widerspruch. Ich finde es vollkommen in Ordnung, wenn diskutiert wird, warum ein Trainer gehen muss. Das gehört dazu. In einer Profimannschaft kann bei Spielern und Trainern die soziale Komponente bei solchen Entscheidungen aber nicht im Vordergrund stehen. Es wurde in diesem Kontext ja oft von Union als Familie geredet, aber auch in einer Familie streiten sich Menschen mal, manchmal lassen sich auch Menschen scheiden. Das finde ich nicht schön, das gehört zum Begriff Familie aber auch dazu. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir es schaffen, Kontinuität auf der Cheftrainerposition zu erlangen. Wir können das Leistungsprinzip aber nicht aushebeln.

Gab es direkte Rückmeldungen von Fans, was den Trainerwechsel betrifft?

Ja, ich habe mit vielen Fans gesprochen. Besonders von denen, die alle Spiele sehen und auswärts mitfahren, gab es Zuspruch. Von Menschen, die etwas weiter weg sind, die nicht alle Spiele verfolgen, gab es auch Überraschung und Ärger. Auch das kann ich nachvollziehen.

Union war schließlich Vierter und hatte zu dem Zeitpunkt die zweitbeste Punktebilanz der Vereinsgeschichte.

Statistiken und Bilanzen werden oft sehr unreflektiert verbreitet. Die Statistik unserer letzten acht Spiele der Saison 2016/2017 wurde erstaunlich selten erwähnt in diesem Zusammenhang. Wer sich Kader und Marktwerte in der Liga anguckt, weiß auch, was für Möglichkeiten bestehen, dann relativieren sich Ergebnisse. Wir haben heute viel bessere Voraussetzungen als noch vor ein paar Jahren. Lassen Sie mich ein Bild verwenden: Wenn ich auf der linken Spur lange gut gefahren bin, ich aber sehe, dass es sich staut und eine andere Spur ganz frei ist, habe ich zwei Möglichkeiten: auf der Spur bleiben oder die Spur wechseln. Wenn ich gerne im Stau stehe, ist es in Ordnung, die Spur zu halten. Wenn ich schnell ans Ziel kommen will, sollte ich vielleicht die Spur wechseln und das Auto in Bewegung halten.

Neben den Ergebnissen haben Sie die spielerische Entwicklung als Grund für den Trainerwechsel genannt. Was haben Sie dabei konkret gemeint?

In einer Kette von Spielen hat sich eine stagnierende bis rückläufige sportliche Entwicklung gezeigt. Uns hat vor allem eine Alternative zum Pressing und Umschaltspiel gefehlt. Viele Vereine haben die aktuelle Saison als eine Saison definiert, in der es als gewachsener Zweitligist eine realistische Chance gibt aufzusteigen, weil die vermeintlichen Schwergewichte fehlen. Es gibt also durchaus sieben, acht Mannschaften mit einer berechtigten Hoffnung aufzusteigen. Jeder Verein muss für sich bewerten, ob er seine Möglichkeiten ausschöpft. Das haben wir sportlich nicht getan. Weil wir es nicht geschafft haben – und das sage ich ganz positiv – trotz aller intensiven Arbeit des Trainerteams, eine Variabilität ins Spiel zu bekommen, das Spiel im Ballbesitz zu beruhigen und zu strukturieren. Ich glaube aber, dass wir diese Option brauchen, um erfolgreich zu sein.

Sehen Sie in diesem Sinne schon Fortschritte unter André Hofschneider?

Die angesprochenen sieben Wochen wurden sehr intensiv genutzt. Ein verändertes Bild gab es bereits in der Liga gegen Ingolstadt zum Jahresende. Variabilität zeigt sich nicht nur an taktischen Änderungen.

So wie im letzten Testspiel gegen Ingolstadt am Mittwoch.

Das war ein sehr wertvolles Spiel, auch was die Bedingungen angeht. Die Mannschaft war eine Woche in Spanien bei besten Bedingungen. Und dann war es hier nass, kalt, rutschig. Alles Bedingungen, die uns in Kiel und in den kommenden Wochen erwarten. Als es angefangen hat zu schneien, habe ich mich sogar ein wenig gefreut. Eine bessere Generalprobe konnten wir nicht haben.

Obwohl Sie eine der wichtigsten Positionen im Verein bekleiden, treten Sie öffentlich kaum in Erscheinung. Warum eigentlich?

Die Mannschaft spielt Fußball und ein Fußballverein definiert sich hauptsächlich über sportliche Leistungen. Dahinter gibt es einen ziemlich großen, facettenreichen Bereich im Fußball. Da erkenne ich für mich persönlich nicht, dass es hilft, permanent mit Zitaten und Fotos vertreten zu sein. In vielen Vereinen wird diese Position anders interpretiert und das ist auch in Ordnung.

