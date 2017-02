Zweitligist 1. FC Union Berlin muss vorläufig auf seinen Stamm-Torhüter Jakob Busk verzichten. Der Däne zog sich im Heimspiel gegen 1860 München (2:0) am vergangenen Freitag eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zu und steht den Eisernen mehrere Wochen nicht zur Verfügung. Das teilte der Klub am Montag mit.

Am Freitag bestreitet der Zweitliga-Dritte sein nächstes Punktspiel gegen die Würzburger Kickers. Dann wird voraussichtlich der zweite Keeper Daniel Mesenhöler zu seiner Punktspiel-Premiere bei Union kommen. Der im Sommer vom 1. FC Köln in die Hauptstadt gewechselte frühere U20-Auswahlspieler hatte in dieser Spielzeit schon einen Einsatz im DFB-Pokalspiel bei Borussia Dortmund, das die Berliner nach einem 1:1 nach 120 Minuten erst im Elfmeterschießen verloren hatten. (dpa)