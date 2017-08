Von Ironie zu Übermut ist es manchmal nur ein kleiner Schritt. Hertha BSC, seit Dekaden titellos, wirbt für sich in diesen Wochen mit den großen Erfolgen der Zukunft, mit der „Mars Master Championship“ im Jahr 2078 zum Beispiel. Auch bei der Ankündigung des ersten Heimspiels in der neuen Saison war der Berliner Fußball-Bundesligist alles andere als kleinlaut. „Die große Chance auf die Tabellenführung“ war auf den Plakaten zur Begegnung mit dem VfB Stuttgart zu lesen. Wann, wenn nicht am ersten Spieltag, noch dazu gegen einen Aufsteiger? Doch eine Halbzeit tat sich Hertha reichlich schwer gegen defensiv gut organisierte Stuttgarter – dann kam der große Auftritt des Mathew Leckie. In seinem ersten Bundesligaspiel für die Berliner erzielte Leckie beide Tore zum 2:0 (0:0)-Sieg gegen den VfB. Zur Tabellenführung langte es zwar nicht, Herthas Fans sangen trotzdem schon von der Meisterschaft.

Berlins Trainer Pal Dardai hatte die gleiche Startelf aufgeboten wie zu Beginn der Woche beim Pokalspiel in Rostock. Sein Stuttgarter Kollege Hannes Wolf hingegen plagte sich mit Personalsorgen: Daniel Ginczek und Timo Baumgartl fehlten verletzt, die beiden Neuen Dennis Aogo und Holger Badstuber, die weite Teile der Vorbereitung verpasst hatten, saßen zunächst nur auf der Bank und wurden erst nach dem 0:2 eingewechselt.

Die Stuttgarter waren redlich bemüht, den Sprung Herthas an die Tabellenspitze zu verhindern. Sie verteidigten diszipliniert und scheuten im Spiel nach vorne – wenig überraschend – das letzte Risiko. Das machte es für Hertha nicht gerade einfach. Die Hausherren bestimmten zwar weitgehend das Geschehen, hatten auch deutlich mehr Ballbesitz, fanden aber selten den Weg in die gefährliche Zone hinter der Stuttgarter Viererkette. Bis zum ersten ernstzunehmenden Torschuss des Favoriten dauerte es fast 40 Minuten. Alexander Esswein versuchte es von der Strafraumgrenze mit seinem schwächeren linken Fuß. Stuttgarts Torhüter Ron-Robert Zieler musste zwar noch einmal Nachfassen; richtig gefährlich aber war der Abschluss von Herthas zweitem Stürmer neben Kapitän Vedad Ibisevic nicht.

In der vergangenen Saison hatte Leckie für Ingolstadt nicht ein Tor erzielt

Das galt in der ersten Halbzeit auch für das gesamte Spiel der Berliner. Es fehlten eine überraschende Idee und der klare Zug zum Tor. „Beim ersten Spiel muss man erst mal reinkommen“, sagte Herthas Neuzugang Davie Selke in der Pause. Das Niveau der Begegnung war bis dahin ähnlich bescheiden gewesen wie das Interesse des Publikums. Trotz dreimonatiger Sommerpause wollten lediglich 44.751 Zuschauer das Spiel im Olympiastadion sehen. Ohne die Anhänger aus Stuttgart und dem Prenzlauer Berg, die ihren Klub bei der Rückkehr in die Bundesliga sehen wollte, wäre die Zahl noch deutlich frustrierender ausgefallen.

Von Herthas vier Neuzugängen dieses Sommers fehlten Selke und Valentino Lazaro verletzt, Mathew Leckie und Karim Rekik feierten ihr Startelfdebüt in der Bundesliga. Während Innenverteidiger Rekik mangels Stuttgarter Offensivbemühungen wenig gefordert wurde, wollte Leckie im rechten offensiven Mittelfeld vor der Pause wenig gelingen. Gleich zu Beginn zog er einmal mit seiner Schnelligkeit davon, ließ sich den Ball vom Stuttgarter Linksverteidiger Ailton aber noch vom Fuß spitzeln. Beim Versuch einer Flanke segelte der Ball ins Toraus. Dass der Australier später trotzdem der Mann des Tages war, lag an seinem Auftritt in der zweiten Hälfte.

In der vergangenen Saison, noch beim FC Ingolstadt, war Leckie in der gesamten Spielzeit kein einziges Tor gelungen. Im Trikot von Hertha brauchte er exakt 45 Minuten und 30 Sekunden bis zum ersten Treffer. Nach einem Einwurf in der eigenen Hälfte spielte Ibisevic den Ball in den Lauf von Leckie, der ließ Ailton ins Leere laufen und vollendete mit einem überlegten Linksschuss ins lange Eck zum 1:0 für die Berliner. Zwei Tore fehlten Hertha jetzt noch zur Tabellenführung.

Nach dem Rückstand musste der VfB Stuttgart seine defensive Haltung ein wenig aufgeben. Die Gäste wurden aktiver und spielten nun gezielter nach vorne. Der Aufsteiger verfügt in der Offensive durchaus über Qualität. Simon Terrode scheiterte mit einem Schuss aufs kurze Eck an Rune Jarstein in Herthas Tor, kurz darauf flog ein Schuss seines Sturmpartners Chadrac Akolo über das Tor. Doch die Hoffnung auf wenigstens einen Punktgewinn währte nicht lange – weil Leckie noch einmal richtig stand. Nach einer Ecke kam er am Fünfmeterraum frei zum Schuss und traf, erneut mit links, zum 2:0. Leckie drehte kurz ab, hob zum Jubeln die Arme und lächelte verlegen – als wäre ihm seine neue Treffsicherheit selbst ein bisschen unheimlich.