Was für ein Schrei, was für eine Wucht, was für eine Explosion. Ein einziges „Jaaaaa!“ aus 50 000 Kehlen im ausverkauften Volksparkstadion. Zwei Minuten waren es regulär noch in den inoffiziellen Play-offs zur Relegation zur Fußball-Bundesliga zwischen dem Hamburger SV und dem VfL Wolfsburg. Mit dem 1:1 wären die Gäste aus Wolfsburg gerettet gewesen, der HSV hingegen hätte zum dritten Mal seit 2014 in die Relegation gemusst – da flog eine Flanke von seltener Präzision in den Wolfsburger Strafraum, Luca Waldschmidt, zwei Minuten zuvor eingewechselt, erwischte den Ball mit dem Kopf und traf zum 2:1 (1:1)-Endstand. Der HSV ist gerettet, der VfL Wolfsburg muss in die Relegation.

Am Bahnhof Stellingen, wo die S-Bahnen mit den Fans ankommen, wurden Spieltagsschals von diesem Duell verkauft, als handelte es sich um ein großes Finale. Ein bisschen war es das auch. Der Abstiegskampf ist die Meisterschaft des kleinen Mannes, die Begegnung zwischen dem HSV und dem VfL war gewissermaßen das Endspiel. Ein Duell, das vor allem von der Spannung lebte, nicht vor der spielerischen Qualität.

Die Bälle flogen hoch, sie flogen weit, und sie flogen selten so, wie es eigentlich gedacht war. Beiden Mannschaften war die Nervosität anzumerken, den Hamburgern noch etwas mehr als den Wolfsburgern, die auch merklich schneller ins Spiel fanden. Die erste Kopfballchance durch Paul-Georges Ntep war noch nicht besonders gefährlich; nach zehn Minuten sah das schon anders aus, als Mario Gomez aus der Drehung zum Abschluss kam und Christian Mathenia sich gehörig strecken musste, um den Ball am Pfosten vorbei zu lenken. Hamburgs Torhüter reagierte auch bei einem Distanzschuss von Jakub Blaszczykowski noch einmal glänzend.

Mathenia war der stärkste Hamburger, Mitte der ersten Halbzeit aber konnte auch er nichts mehr ausrichten. Nach einem abgewehrten Einwurf brachte Wolfsburgs Rechtsverteidiger Sebastian Jung den Ball noch einmal in den Strafraum, Robin Knoche stand ziemlich frei und verlängerte die Hereingabe per Kopf zur Führung für die Gäste ins Netz.

Es war die verdiente Führung für die Wolfsburger gegen eine erschreckend einfältige Hamburger Mannschaft. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich der VfL ein Eckenverhältnis von 5:0 erarbeitet, der HSV fand kaum einmal den Weg in die Wolfsburger Hälfte, geschweige denn in den Strafraum. Von den Hamburgern war nicht der Hauch von Spielkultur zu sehen. Exemplarisch für ihr vergebliches Mühen, war der Versuch von Innenverteidiger Mergim Mavraj, Mario Gomez so anzuschießen, dass der Ball über die Torauslinie flog und es Abstoß für den HSV gab. Mavraj bekam den Ball noch einmal an den Knöchel – und der VfL eine Ecke.

Kostic lässt die ersten Pfiffe verstummen

Als die Sitzplatzfans im Volksparkstadion das planlose Hin- und Hergeschiebe ihrer Mannschaft erstmals mit Pfiffen bedachten, halfen die Wolfsburger dem HSV wieder in die Spur. Bobby Wood passte nach einem Fehler von Philipp Wollscheid in die Mitte, Nicolai Müller ließ den Ball passieren, und Filip Kostic schloss mit einem überlegten Schuss ins Eck zum 1:1 ab.

Acht Spiele lang war der Serbe, der in der vergangenen Saison mit dem VfB Stuttgart abgestiegen ist, an keinem Tor mehr beteiligt gewesen. Sein Treffer resultierte zudem aus dem ersten Torschuss der Hamburger gegen den VfL. Aber in dieser Disziplin haben sie es beim HSV ja zu einer gewissen Meisterschaft gebracht. Dass die Hamburger am letzten Spieltag nicht mehr direkt absteigen konnten, hatten sie dem ersten Saisontor von Pierre-Michel Lasogga am vergangenen Spieltag gegen Schalke zu verdanken.

Zur Rettung aber genügte das Unentschieden noch nicht. Die Hamburger brauchten ein weiteres Tor und den Sieg, um noch vom Relegationsplatz nach oben zu hüpfen. Der Wille war dem Hamburger SV nicht abzusprechen, doch es fehlten ihm die Mittel. In der zweiten Halbzeit bestimmten die Gastgeber zwar das Spiel, doch gefährlich wurde es für die Wolfsburger lange nicht. Daran änderte auch Nicolai Müller nichts, der nach mehrwöchiger Verletzungspause sein Comeback feierte; etwas mehr als eine Stunde hielt er durch, dann wurde er durch Michael Gregoritsch ersetzt.

Der Österreicher gab nach 72 Minuten immerhin den zweiten Schuss aufs Wolfsburger Tor ab. Sein Freistoß aus 22 Metern landete allerdings in den Armen von Torhüter Koen Casteels. Auch sonst gerieten die Wolfsburger lange nicht in Gefahr. Die Schlussphase war ein wildes Gebolze, dem jegliche Struktur fehlte – bis Kostic zwei Minuten vor Schluss von der linken Seite punktgenau flankte und den Kopf von Waldschmidt fand. Es war, natürlich, das erste Saisontor des früheren Frankfurters