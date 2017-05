Einiges fühlte sich am Sonntag in der Alten Försterei nach Bundesliga an. Das Spiel gegen den 1. FC Heidenheim begann um 15.30 Uhr, der traditionellen Zeit für Erstliga-Fußball. Und die Mannschaft in den rot-weiß gestreiften Trikots sah optisch doch sehr nach dem FC Bayern aus. Aber es war nur eine Illusion. In der Spielkleidung steckten die Spieler des 1. FC Union Berlin, die schon mal das neue Dress der kommenden Saison vorführten. Um halb vier wird die Mannschaft dann auch nicht spielen, dass 0:1 (0:0) gegen Heidenheim bedeutete auch rechnerisch das Ende aller Bundesliga-Hoffnungen.

Die waren eh nur noch theoretischer Natur gewesen und so bekam der Nachmittag schnell den Charakter einer launigen Abschlussveranstaltung mit Grillwurst, Freunden und Bier. Vor dem Anpfiff wurden sieben Spieler verabschiedet, die den Klub verlassen werden. Und dann war da noch Christopher Quiring, der bereits im Winter zu Hansa Rostock gewechselt war und nun offiziell "Auf Wiedersehen" sagen durfte. Quiring bekam den mit Abstand lautesten Applaus. Anschließend nahm er auf der Tribüne Platz. Alle anderen mussten, bis auf den gesperrten Roberto Puncec und Benjamin Köhler, der nicht anwesend war, dann noch spielen oder zumindest auf der Bank sitzen. Neben Puncec fehlten die ebenfalls gesperrten Damir Kreilach und Sebastian Polter, sowie der verletzte Toni Leistner. Benjamin Kessel bekam in seinem letzten Heimspiel den ersten Startelfeinsatz zugesprochen und auch Eroll Zejnullahu, von Keller seit Wochen kaum eingesetzt, durfte spielen. Bald schon ließ sich erkennen, dass diese Mannschaft eine zusammengeschusterte war. In der ersten Halbzeit fehlten so ziemlich alle Mechanismen, es gab Abstimmungsprobleme und Missverständnisse. Heidenheim war spielbestimmend, konnte sich im entscheidenden Drittel aber nur selten gefährlich durchsetzen. Union kam meistens erst gar nicht ins letzte Angriffsgebiet. Den ersten gefährlichen Versuch hatte Kristian Pedersen mit einem Kopfball kurz vor der Pause. Mehr als Mittfeldgeplänkel gab es nicht zu sehen. Klassischer Sommerfußball bei Schauerwetter.

Zur Pause muss dann der Spielstand von den anderen Plätzen zu den Berliner Fußballern durchgedrungen sein. Eintracht Braunschweig lag in Bielefeld mit zwei Toren zurück. Bei einem eigenen Sieg hätte Union zumindest eine kleine Restchance auf den Aufstieg noch wahren können. Und wer weiß, wie die Mannschaft aufgetreten wäre, hätte sie gewusst, das Braunschweig am Ende 0:6 verlieren würde.

Die Bemühungen wurden jedenfalls etwas intensiver. Philipp Hosiner vergab denkbar knapp. So richtig schienen die Gastgeber aber nicht mehr an sich zu glauben und fielen bald in den alten Trott zurück. Die Saison hatte Kraft gekostet und die Enttäuschung nach der jüngsten Niederlage in Braunschweig zu groß, um dass sich die Spieler noch einmal mental aufrappeln konnten. Das Bemühen war niemanden abzusprechen, aber vieles, wenn nicht alles, blieb Stückwerk. Vermutlich begann so mancher auf der Tribüne dennoch zu träumen, mit jedem Tor mehr, das in Bielefeld fiel. Bis Sebastian Griesbeck die Berliner unter den Zuschauern schmerzlich in die Realität zurückholte. Völlig ungehindert konnte er in der Schlussphase zum 0:1 vollenden.

Platz vier ist dennoch das beste Ergebnis in der Vereinsgeschichte des 1. FC Union und so herrschte auf den Rängen eine Stimmung zwischen Zufriedenheit und Vorfreude auf die kommende Saison. Mit dem Wissen, dass in Darmstadt und Ingolstadt keine deutlich finanzstärkeren Klubs aus der Bundesliga absteigen, zählen die Berliner im neuen Spieljahr zu den ganz großen Favoriten, auch wenn noch nicht feststeht, wie der Kader im Detail aussehen wird. Im April war die Mannschaft der Last der Tabellenführung nicht gewachsen. Ab August wird sie zeigen müssen, dass sie aus dieser Erfahrung gelernt hat.