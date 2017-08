Der FC St. Pauli und Dynamo Dresden haben den zweiten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. In einem hochklassigen Duell trennten sich der Kiezclub und die Sachsen am Montagabend leistungsgerecht 2:2 (1:1). Vor 28 699 Zuschauern im Millerntor-Stadion brachte der überragende Christopher Buchtmann (22./69. Minute) die Hausherren zweimal in Führung. Doch Marco Hartmann (29.) und Lucas Röser (73.) schafften jeweils den Ausgleich für die überzeugenden Gäste, die große Moral bewiesen, aber weiter auf den ersten Zweitliga-Sieg auf St. Pauli warten müssen.

Nach 85-tägiger Punktspielpause am Millerntor waren die heimischen Fans gespannt auf die Hausherren, die nach der besten Rückrunde der Vereinsgeschichte den Klassenverbleib geschafft und sich anschließend ordentlich verstärkt hatten. Nach dem ersten sehenswerten Angriff der Partie war es wie schon beim 1:0-Sieg in Bochum Buchtmann, der die Braun-Weißen mit einem sehenswerten Rechtsschuss in Führung brachte.

Die spielstarken Gäste hielten aber voll dagegen und kamen durch Hartmann zum verdienten Ausgleich, als die St. Pauli-Hintermannschaft den Torschützen einfach gewähren ließen. Waldemar Sobota (38.) für St. Pauli und Dresdens Lucas Röser (45.) ließen gute Chancen aus.

Nach dem Seitenwechsel ging der offene Schlagabtausch weiter. St. Pauli drängte nun mehr und ging abermals durch Buchtmanns strammen Distanzschuss in Führung. Doch die hielt nur vier Minuten, weil St. Pauli-Keeper Robin Himmelmann einen Schuss von Philip Heise nicht festhalten konnte - Röser staubte zum 2:2 ab. In den Endphase drängten beide Teams auf den Sieg - allerdings erfolglos. (dpa)

2. Spieltag, Ergebnisse:

1. FC Union Berlin - Holstein Kiel 4:3 (3:3)

SV Sandhausen - FC Ingolstadt 04 1:0 (0:0)

1. FC Kaiserslautern - Darmstadt 98 1:1 (1:0)

MSV Duisburg - VfL Bochum 1:1 (1:0)

Eintracht Braunschweig - 1. FC Heidenheim 2:0 (1:0)

Jahn Regensburg - 1. FC Nürnberg 0:1 (0:0)

SpVgg Greuther Fürth - Arminia Bielefeld 1:2 (0:2)

Erzgebirge Aue - Fortuna Düsseldorf 0:2 (0:1)

FC St. Pauli - Dynamo Dresden 2:2 (1:1)

Tabelle:

1. 1. FC Nürnberg 2 2 0 0 +4 4:0 6

2. 1. FC Union Berlin 2 2 0 0 +2 5:3 6

3. Arminia Bielefeld 2 2 0 0 +2 4:2 6

4. Eintracht Braunschweig 2 1 1 0 +2 4:2 4

4. Fortuna Düsseldorf 2 1 1 0 +2 4:2 4

6. Dynamo Dresden 2 1 1 0 +1 3:2 4

6. SV Sandhausen 2 1 1 0 +1 3:2 4

6. FC St. Pauli 2 1 1 0 +1 3:2 4

9. Darmstadt 98 2 1 1 0 +1 2:1 4

10. Holstein Kiel 2 0 1 1 -1 5:6 1

11. VfL Bochum 2 0 1 1 -1 1:2 1

11. MSV Duisburg 2 0 1 1 -1 1:2 1

13. 1. FC Kaiserslautern 2 0 1 1 -3 1:4 1

14. SpVgg Greuther Fürth 2 0 0 2 -2 1:3 0

14. Jahn Regensburg 2 0 0 2 -2 1:3 0

16. Erzgebirge Aue 1 0 0 1 -2 0:2 0

16. 1. FC Heidenheim 1 0 0 1 -2 0:2 0

16. FC Ingolstadt 04 2 0 0 2 -2 0:2 0