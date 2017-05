Ein Bier sollte es sein, das war die Abmachung. Nicht mehr, aber eben auch nicht weniger. So hatte es Velimir Petkovic, der Trainer der Füchse Berlin, seiner Mannschaft am Samstagabend nach dem Einzug in EHF-Cup-Finale aufgetragen - und die Botschaft dahinter war unmissverständlich: Die Berliner Profis sollten ruhig auf ihren Etappensieg im Halbfinale anstoßen, vor dem Endspiel aber bitte nicht gleich durchdrehen. Genießen statt begießen, sozusagen.

Am Sonntagabend dürften dann ein paar mehr Kaltgetränke geflossen sein im Berliner Lager - allerdings aus Frust. Im Finale um den Pokal der Europäischen Handball-Föderation (EHF) unterlagen die Berliner vor 5600 Zuschauern in der Arena von Göppingen gegen Gastgeber und Bundesliga-Konkurrent Frisch Auf. Durch die 22:30 (10:13)-Niederlage verpassten sie den zweiten EHF-Cup-Sieg der noch jungen Vereinsgeschichte nach 2015 und obendrein den zweiten Titel der laufenden Spielzeit. Im September hatten die Berliner bereits ihren Titel beim sogenannten Super Globe in Doha verteidigt, der inoffiziellen Weltmeisterschaft für Vereinsmannschaften. „Wir können aus einer guten Saison eine herausragende machen“, hatte Füchse-Manager Bob Hanning vor dem neuerlichen Endspiel gesagt. Damit ist auch klar, worunter die Berliner die Spielzeit 2016/17 nun verbuchen werden - sofern sie im Bundesliga-Schlussspurt nicht noch einbrechen.

Im Finale erwischten die Berliner einen guten Start, und das war basierend auf den Erfahrungen vom Vortag von enormer Bedeutung: Im Halbfinale am Samstag hatte der SC Magdeburg gegen Gastgeber Göppingen schmerzlich erleben müssen, wie ein favorisiertes Team unter dem Druck der Halle einbrechen kann, die in Anlehnung an die Arena in Flensburg den Beinamen „Hölle Süd“ trägt. Dieses Szenario wussten die Füchse zunächst zu verhindern: Schnell führten sie mit 5:2 und brachten die Halle zum Schweigen. In der Folge kippte die Begegnung allerdings zu Gunsten des Titelverteidigers, der Tor um Tor aufholte und nach 20 Minuten erstmals und unter lautstarkem Jubel durch Lars Kaufmann in Führung ging. Überhaupt fanden die Berliner kein Mittel gegen den ehemaligen Nationalspieler, der seine beste Zeit als Profi eigentlich längst erlebt hat, am Sonntag aber ein herausragendes Spiel machte. Mit der Pausensirene traf Göppingens Rechtsaußen Christian Schöne zum 15:13.

Nach dem Seitenwechsel besaßen die Berliner mehrfach die Gelegenheit, den Rückstand zu verkürzen, allerdings standen sie sich dabei oft selbst im Weg - oder haderten mit zahlreichen Entscheidungen des litauischen Schiedsrichter-Gespanns. Bis zum 18:16 hielten die Füchse mit, danach brachen sie komplett ein: Aus dem Rückraum fehlte jegliche Gefahr, und in der Defensive konnten sie nicht im Ansatz die Leistung vom Vortag gegen St. Raphael abrufen. Immer wieder ließen sie Keeper Silvio Heinevetter im Stich, der noch die beste Leistung aller Berliner zeigte. Gegen die Abpraller und zweiten Würfe aus Nahdistanz, die fast ausnahmslos bei den Göppingern landeten, war allerdings selbst der Nationalkeeper machtlos.

Spätestens mit dem 27:20 fünf Minuten vor dem Ende, einem Wurf ins leere Berliner Tor, war die Partie entschieden. Füchse-Coach Petkovic war in der Schlussphase volles Risiko gegangen und hatte seinen Keeper zugunsten eines siebten Feldspielers geopfert - vergebens.