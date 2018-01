Es ist nicht ganz klar, wer das Gerücht in die Welt gesetzt hatte. In jedem Fall sollte es sich schnell als ziemlicher Unsinn erweisen, als klassische Ente sozusagen. Vor dem ersten Auftritt der deutschen Handball-Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in Kroatien waren alle im Stab des Titelverteidigers von einem Auswärtsspiel auf neutralem Boden ausgegangen. Die paar hundert Kilometer nach Zagreb, so lautete die Rechnung, würden sicher viele montenegrinische Fans auf sich nehmen, um ihr Team anzufeuern. Am Ende verirrten sich am späten Samstagnachmittag nicht mal 3000 Fans in die riesige Arena der kroatischen Hauptstadt - und wenn darunter 200 Anhänger des Teams in rot-gelb waren, meinte man es noch gut mit ihnen.

So stark wie sich die Auswahl des Deutschen Handball-Bundes (DHB) zum Turnierauftakt präsentierte, hätte allerdings auch deutlich mehr kommen müssen als ein paar tausend Schreihälse, um das Team von Bundestrainer Christian Prokop überhaupt in Bedrängnis zu bringen. Nach einer extrem konzentrierten und geschlossenen Leistung setzten sich die Deutschen souverän mit 32:19 (17:9) gegen Montenegro durch und durften einen gleichermaßen erhofften wie wichtigen Auftaktsieg feiern.

Dabei war der Titelverteidiger lediglich in der Anfangsphase so freundlich, den Gegner halbwegs mitspielen zu lassen. Beim Stand von 4:3 legte Prokops Team dann einen 9:0-Lauf hin, der im Grunde schon früh die Vorentscheidung brachte. Andreas Wolff im Tor hielt so herausragend, dass direkt Erinnerungen an die letzte Europameisterschaft in Polen wach wurden, als Wolffs sportlicher Stern aufgegangen war. Aber auch darüber hinaus gab es viele positive Erkenntnisse: Zum Beispiel die, dass Philipp Weber eine der großen Überraschungen des Turniers werden könnte. Der 25-Jährige vom SC DHfK Leipzig ist für einen Spielgestalter extrem torgefährlich und zeigte das auch gleich zu Beginn; Weber erzielte vier der ersten fünf Treffer.

Philipp Weber könnte eine der positiven Überraschungen des Turniers werden

Im weiteren Verlauf erhielt er allerdings Unterstützung seiner Nebenleute; zur Pause hatten sich bereits neun verschiedene Akteure in die Torschützenliste eingetragen - ein herausragender Wert, der den Bundestrainer außerordentlich freuen dürfte. Prokop hatte vor dem Turnier x-mal betont, wie wichtig ihm der Teamgedanke und eine breite Bank im Nationalteam seien.

Spannend zu sehen war ebenfalls, wie die Deutschen mit dem Umstand umgingen, dass in Kapitän Uwe Gensheimer lediglich ein gelernter Linksaußen den Sprung in den Kader geschafft hatte. Gensheimer wurde in der Defensive über weite Strecken geschont und kam nur bei eigenem Ballbesitz aufs Feld - ein Modell, das im weiteren Turnierverlauf sicher häufiger zu sehen sein wird.

Angesichts der klaren Überlegenheit konnte sich Prokop nach dem Seitenwechsel sogar den Luxus erlauben, auf allen Positionen fleißig durchzurotieren. Am Ende des Tages waren tatsächlich alle Feldspieler zum Einsatz gekommen, auch Silvio Heinevetter durfte nach Wolffs tollem Auftritt noch in der Schlussphase mitwirken.

Nachdem Island am Freitagabend mit einem überraschenden Sieg gegen Schweden und Kroatien mit einem Schützenfest gegen Serbien die ersten Ausrufezeichen des Turniers gesetzt hatten, zogen 24 Stunden später also auch die Deutschen nach und untermauerten bis auf Weiteres ihren Status als Mitfavorit. Die nächste Prüfung wartet am Montag, dann kommt allerdings ein Gegner mit deutlich höherer Qualität: der WM-Dritte aus Slowenien. Auch die Slowenen sollen einen ordentlichen Fantross mit nach Zagreb bringen, erzählt man sich dieser Tage in Kroatiens Hauptstadt. Das muss allerdings nicht viel heißen.