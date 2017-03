Das Programm stand, felsenfest sogar. Lukas Podolski, Deutschlands beliebtester Fußballer, sollte am Mittwoch einen gebührenden Abschied im Trikot der Nationalmannschaft feiern. Und so kam es dann auch: Der langjährige Reservist führte das Team erstmals als Kapitän auf das Feld, DFB-Präsident Reinhard Grindel sprach vor dem Spiel in Dortmund gegen England ein paar warme Worte, Podolski tat dasselbe und schließlich bescherte er den Organisatoren mit dem einzigen Treffer des Spiels, ein Traumtor zudem, einen unverhofften programmatischen Höhepunkt.

Es war das perfekte Abschiedsspiel. Oder auch nicht. Das lag am allerwenigsten an Lukas Podolski, sondern an den äußeren Umständen. Wenige Stunden vor der Begegnung in Dortmund hatte sich auf den Straßen Londons ein Anschlag ereignet, bei dem mehrere Menschen getötet und verletzt wurden.

Im offiziellen Rahmen dieses Fußballspiels wurde die Tragödie nicht weiter thematisiert. Es gab keinen Trauerflor, keine Schweigeminute, und auch Grindel nutzte die Möglichkeit nicht, Beileidsbekundungen an die Gäste zu richten.

Die Erkenntnis des Freundschaftsspiels am Mittwoch ist vermutlich nicht, dass Lukas Podolski immer noch sehr gut und sehr hart mit seinem linken Fuß schießen kann. Die Erkenntnis ist vielleicht, dass der Terror so alltäglich geworden ist, dass er nicht einmal mehr erwähnt wird bei einer so reichweitenstarken Veranstaltung wie einem Fußball-Länderspiel.

Eine andere Erklärung für die befremdliche Ausblendung der Geschehnisse in London könnte darin liegen, dass die Organisatoren schlicht nicht in der Lage waren, schnell genug darauf zu reagieren und das Abschiedsspiel-Programm den äußeren Umständen anzupassen. So oder so: Etwas mehr Gedenken hätte diesem Spiel sehr gutgetan.