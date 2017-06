Innenverteidiger Marc Torrejon spielt künftig für den 1. FC Union Berlin. Der 31-Jährige stand zuletzt beim Bundesligisten SC Freiburg unter Vertrag und wechselt ablösefrei zu dem Zweitligisten, bei dem er einen Vertrag bis 2019 erhält. „Nach drei Jahren beim SC Freiburg freue ich mich auf eine neue Aufgabe. Ich kenne die Zweite Liga gut, habe bereits im Stadion an der Alten Försterei gespielt und einen Bundesliga-Aufstieg miterlebt. Nun Teil der Entwicklung von Union zu werden, ist eine große Herausforderung, auf die ich sehr gespannt bin“, sagte der Spanier.

„Marc ist ein gestandener Spieler, der mit einem reichhaltigen Erfahrungsschatz zu uns kommt. Wir erwarten von ihm, dass er sich mit seinen sportlichen und menschlichen Qualitäten ins Team einbringt und sowohl auf als auch neben dem Platz vorangeht“, sagte Helmut Schulte, Leiter der Lizenzspielerabteilung des 1. FC Union.

Torrejon kam 2012 aus Spanien nach Deutschland und spielte zunächst zwei Jahre für den 1. FC Kaiserlautern, anschließend wechselte er zum SC Freiburg. Mit den Breisgauern feierte der Spanier in der Saison 2015/16 die Zweitliga-Meisterschaft und damit den Aufstieg in die Bundesliga. In der abgelaufenen Spielzeit absolvierte er 13 Pflichtspiele für Freiburg. (Tsp)