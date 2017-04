Porträtfotos von Spielern und Trainern gibt es mittlerweile auf der Homepage fast jedes halbwegs organisierten Amateurvereins. Eine eigene Autogrammkarte, die bei Ebay zum Kauf angeboten wird, hat aber wohl nur Ayhan Bilek. Der Trainer des 1. FC Schöneberg spielte Mitte der Achtziger Jahre für Hertha BSC und aus dieser Zeit, der Saison 1985/86, stammt auch die Autogrammkarte. Wer das seltene Stück im Internet zum Verkauf anbietet, ist Bilek ein Rätsel. „Von mir kommt die nicht, auch wenn ich noch eine ganze Kiste davon im Keller habe“, sagt der 52-Jährige. „Ich war damals wohl nicht so gefragt.“

Bileks Spielerkarriere endete nach einigen Einsätzen in der Zweiten Liga und mehreren Jahren in der Oberliga für Hertha und Türkiyemspor verletzungsbedingt früh. Ohne Fußball kann Bilek, der im Verkauf für einen Sportartikelhersteller arbeitet, aber nicht. So war die Trainerlaufbahn die logische Konsequenz. Seit fast 20 Jahren steht Bilek nun an der Seitenlinie, zuerst als Assistent, dann als Cheftrainer. Seit 2011 hat er am Vorarlberger Damm in Schöneberg seine sportliche Heimat gefunden. „Wenn ich daran denke, wie ich hier in der Kreisliga B angefangen habe, hätte ich mir nie vorstellen können, so schnell so weit nach oben zu kommen“, sagt Bilek. Nach drei Aufstiegen in sechs Jahren spielt der Klub mittlerweile in der Landesliga und diese Erfolge sind ganz eng mit dem Trainer verknüpft. „Noch mal in die Berlin-Liga, das wäre schön“, sagt Bilek. Vielleicht widmet sein Klub ihm dann auch noch eine aktuelle Autogrammkarte.

In der Saison 1985/86 spielte Ayhan Bilek für Hertha BSC. Screenshot: Ebay

Wir stellen hier besondere Typen aus unteren Ligen vor, egal ob Spieler, Fan oder Platzwart. Haben Sie Vorschläge? Schicken Sie eine E-Mail an sport@tagesspiegel.de

Teil 1: Rudi Gutsmuths: Berlins ältester Fußball-Ultra

Teil 2: Rani Al-Kassem: Der Hulk der Berlin-Liga

Teil 3: Coco Shaheen: Der ägyptische Brasilianer

Teil 4: Ronny Rothé: Der singende Stadionsprecher

Teil 5: Alianni Urgellés Montoya: Vom Gold-Cup in die sechste Liga

Teil 6: Amir Mohra: Ein Tor geht um die Welt

Teil 7: Faton Ademi und der Traum vom Profifußball

Teil 8: Dietmar Gottemeier - der dienstälteste Präsident im Berliner Fußball

Teil 9: Martin Kemter: Der Pöbelberger Ober-Ultra

Teil 10: Detlef Schneider: Seit über 50 Jahren auf den Plätzen der Stadt

Teil 11: Yaw Donkor: Mr. Afrisko

Teil 12: Lothar Müller: 63-jährige Allzweckwaffe des FCK Frohnau

Teil 13: Julia Heidgen: Vom Ju-Jutsu ins Fußballtor

Teil 14: Simon Falke: Der Pinguin-Trainer

Teil 15: Christoph Zorn: Der Mahlsdorfer Torgarant

Teil 16: Fabijan Perdedaj: Spielertrainer mit bekanntem Namen

Teil 17: Marcel Kußmann: Fairplay geht über Punkte