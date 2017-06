Ein Wunder ereignet sich wider die Wahrscheinlichkeit. Das ist sein Wesen. Aber was ist das, auf ein zweites Wunder zu hoffen? Eines, das sich nach demselben Muster sein Recht verschafft wie beim ersten Mal. Bloß Irrsinn.

Trotzdem wird dieses Spiel gerade mal wieder durchexerziert beim America's Cup. Weil Jimmy Spithill als Leader des amerikanischen Cupverteidigers es 2013 vor San Francisco schon einmal schaffte, einen uneinholbar geglaubten Rückstand in einen Triumph zu verwandeln, erwarten die Beobachter dasselbe Kunststück von ihm nun abermals. Am Sonntag, vor den Rennen sieben und acht des in Bermuda ausgesegelten America's Cup, liegt das US-Team abgeschlagen hinter den Neuseeländern mit 1:4 Punkten. Zwar konnte Spithill am Vortag kurz zeigen, was in ihm und dem an etlichen Stellen neu konfigurierten Boot steckt. Nach einem fehlerlosen Rennen hatte Peter Burling als Steuermann der Neuseeländer erstmals das Nachsehen.

Nun, da die Kontrahenten erstmals mit demselben Geschwindigkeitspotenzial auf die Regattastrecke gingen, kam es auf seglerische Erfahrung an. Burling, der mit 26 Jahren ziemlich junge Skipper der neuseeländischen Herausforderer, leistete sich den Luxus, den Gegner immer wieder frei ziehen zu lassen, bis der von einem Winddreher profitierte und davonzog. Er hätte ihn konsequent „decken“, also jede seiner Bewegungen wie ein vorauseilender Schatten antizipieren und mitmachen müssen.

Als einen Befreiungsakt betraten die Männer um Grant Dalton ihre Aufgabe

Dass ihm dieser Fehler am Sonntag nicht wieder passiert, zeigt, wie lernwillig Burling ist in einem Team, das mit Syndikatschef Grant Dalton einen der profiliertesten Segler der Welt in den eigenen Reihen hat. Jedenfalls wird Burling an diesem Tag zu einem Gegner, der Spithill jegliches Blut aus den Adern presst. Immer, wenn der sich mit einer Wende seines lästigen Widerparts erwehren will, ist Burling schon vor ihm da. Die Zuversicht, die die Amerikaner sich mit ihrem ersten Sieg in dieser Rennserie gerade erst verschafft hatten, sie zerstob wie Puderzucker auf einem im Wind zurückgelassenen Kuchen.

Das ging schon mit den Starts los. Spithill hat einen unangenehmen Ruf als aggressiver Starter, „Pitbull“ wird er gerufen. Trotzdem hat er jedes Mal das Nachsehen. Sind es in Rennen sieben nur wenige Meter, die Burling aber ausreichen um mit über 30 Knoten (54 Stundenkilometer) sicher als erster um die erste Bahnmarke zu schießen, wird er in Rennen acht schlimm düpiert. Burling jagt nach einem Kringel, nach dem man eine solche Beschleunigung gar nicht erwartet hätte, von hinten heran und legt sich so geschickt an Spithills offene Flanke, dass der weit abdrehen muss und sämtliche Fahrt aus dem Oracle-Katamaran weicht. Mit zwölf Sekunden Rückstand überquert Spithill die Startlinie. Das ist es dann. Obwohl die Boote in technischer Hinsicht durchaus ebenbürtig scheinen, hat Team USA keine Chance, zu den Jungs aus Neuseeland aufzuschließen. Und was als Resthoffnung bei ihnen noch vorhanden sein mag, machen sie sich zunichte, als sie versehentlich die Bahnbegrenzung überfahren und eine Strafzeit aufgebrummt bekommen.

Am Ende steht es 6:1 für Neuseeland, das den America's Cup mit einem letzten Sieg am heutigen Montag für sich entscheiden könnte. Es wäre nach 1995 das zweite Mal, dass das kleine, segelbegeisterte Land den Cup aus amerikanischen Händen befreien könnte. Denn als einen Befreiungsakt betraten die Männer um Grant Dalton ihre Aufgabe. Sie sehen den Cup unter der Ägide des Software-Milliardärs Larry Ellison zu einem technologischen Speed-Zirkus verkommen. „Nur eine weitere dreckige Regatta“, nannte Dalton das Bermuda-Spektakel unlängst, er will der ältesten Sporttrophäe der Welt wieder den Glanz des Einmaligen zurückgeben. Dafür braucht er natürlich kein Wunder.

