Wie gut sind Sie mit dem Stock?

Wenn man nicht vollkommen bewegungsuntalentiert ist, kriegt man die Grundschläge relativ schnell hin, gerade den Schrubber. Auf einem begrenzten Niveau natürlich und sicher nicht in Perfektion. Es ist ja auch ein Unterschied, ob ich mich in Ruhe hinstellen und den Ball aufs Tor schlagen kann oder ob im Spiel noch ein Gegner dabei ist.

Wie sieht es bei Ihren Töchtern aus: Haben Sie das Zeug, den Sport später einmal auf Topniveau zu betreiben oder ist es für eine solche Vorhersage noch zu früh?

Die Anzahl an leistungsstarken Kindern im Hockey ist gerade im Vergleich zum Fußball deutlich begrenzt. Dadurch gewinnt man in den einzelnen Jahrgängen recht schnell einen Überblick, wer die Voraussetzungen mitbringen könnte, als Erwachsener in den oberen Spielklassen anzukommen. Meine Töchter gehören in ihren Jahrgängen jeweils zu den Stützen ihrer Mannschaft, sind auch unterschiedliche Spielertypen. Die Kleine ist, ähnlich wie früher mein Bruder und ich, sehr wendig und beweglich. Sie geht ab dem Sommer auf eine Sportschule und wird da sicher von den hohen Trainingsumfängen profitieren.

Das sind die sportlichen Gene …

Ja, teilweise vererbt man die. Aber viel wichtiger ist, dass die Eltern hinter den Kindern stehen. Ich kriege immer einen Hals, wenn es daran scheitert, weil die Eltern keinen Bock haben, ihr Kind sonntags um neun zum Spiel zu bringen. Meine Eltern haben uns zu hundert Prozent unterstützt, uns überall hingefahren und waren teilweise sogar Betreuer.

Wäre es okay für Sie, wenn sich Ihre Töchter für eine Leistungssportkarriere entscheiden?

Ich würde mich erst einmal freuen, wenn beide mit 30 noch Hockey spielen, regelmäßig Sport treiben und mit Spaß bei der Sache sind. Wenn es für den Leistungssport reicht, egal auf welchem Niveau, würde mir das natürlich Spaß machen. Ich würde sicher zu den Eltern gehören, die, ähnlich wie früher meine Eltern, dann auch noch an der Bande stehen.

Wenn Sie heute die Wahl haben, sich ein Fußball- oder ein Hockeyspiel anzuschauen: Wofür entscheiden Sie sich?

Der Fußball hat immer noch Vorrang. Aber wenn Hockey und Fußball parallel im Fernsehen laufen, würde ich bestimmt hin- und herswitchen. Der Leerlauf beim Fußball ist auf jeden Fall größer. Und mein Interesse am Hockey ist inzwischen recht intensiv.

Werden Sie sich die Hallen-WM in Berlin anschauen?

Die ganze Familie hat Dauerkarten, meine Töchter sind an zwei Tagen als Ballkinder im Einsatz, und wir haben auch einen Volunteer bei uns einquartiert.

Sie sind also jetzt Teil der berühmten Hockey-Familie.

Man wächst da in der Tat sehr schnell rein.