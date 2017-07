Nach einem Kraftakt über drei Sätze und einer bemerkenswerten Aufholjagd ist Angelique Kerber in Wimbledon in das Achtelfinale eingezogen. Die Weltranglistenerste gewann am Samstag gegen die US-Amerikanerin Shelby Rogers 4:6, 7:6 (7:2), 6:4 und erreichte als einzige deutsche Tennisspielerin die Runde der besten 16. Die 29 Jahre alte Kielerin drehte die Partie nach einem 0:1-Satzrückstand sowie einem Zwischenstand von 2:4 und 0:30 im zweiten Durchgang noch. Nach 2:17 Stunden verwandelte sie ihren zweiten Matchball.

Als der Return ihrer Gegnerin im Aus landete, feierte sich Kerber mit einem lauten „Come on“ und schickte eine Kusshand in Richtung Zuschauertribüne. Im Achtelfinale wartet nun die Spanierin Garbine Muguruza. Gegen die French-Open-Siegerin von 2016 und Wimbledon-Finalistin von 2015 hat Kerber die vergangenen vier Partien allesamt verloren.

Doch nach ihrer bislang so enttäuschenden Saison kann schon der Achtelfinal-Einzug beim bedeutendsten Tennis-Turnier als kleiner Erfolg und Hoffnung auf eine Wende zum Besseren gewertet werden.

Dabei war Kerbers Vorbereitung auf die Partie alles andere als ideal. Das Spiel zwischen dem Franzosen Jo-Wilfried Tsonga und Sam Querrey aus den USA war am späten Freitagabend wegen Dunkelheit abgebrochen worden und wurde am Samstag auf Court zwei beim Stand von 6:5 im fünften Satz für Querrey und Aufschlag Tsonga fortgesetzt. Kerber musste sich also bereithalten – in dem Wissen, dass es in wenigen Minuten oder auch erst in einer Stunde losgehen könnte. Es wurden vier Minuten, dann gelang Querrey das Break und der Einzug in das Achtelfinale.

Zunächst trumpfte die in ihrem Spielstil ein wenig an Lindsay Davenport erinnernde Rogers respektlos auf. Nach 36 Minuten holte sie sich den ersten Satz und als Kerber im zweiten Durchgang beim Stand von 2:4 einen Breakball gegen sich hatte, sprach nicht mehr viel für die Deutsche. Doch danach drehte sich das spannende, wenn auch nicht hochklassige Match. Kerber ließ die Gegnerin mehr und mehr laufen und setzte sich schließlich doch noch durch. (dpa)