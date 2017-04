Nach drei Explosionen am Mannschaftsbus von Borussia Dortmund ist das Champions-League-Spiel am Dienstagabend gegen AS Monaco abgesagt worden. Das teilte der Fußball-Bundesligist am Dienstagabend mit. BVB-Verteidiger Marc Bartra wurde verletzt und notärztlich versorgt, bestätigte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. Der Grund für die Detonationen war zunächst unklar. Die Partie soll nun am Mittwoch um 18.45 Uhr stattfinden. In unserem Newsblog können Sie alle aktuellen Entwicklungen verfolgen. In dem folgenden Beitrag finden Sie einen Überblick darüber, was bisher bekannt ist.

Was am Bus passiert ist

Kurz nach der Abfahrt des Fußball-Bundesligisten vom Hotel zum Stadion explodierten am Dienstagabend in der Nähe des Mannschaftsbusses drei Sprengsätze. Wie BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke im Fernsehsender Sky sagte, befanden sich diese "in den Büschen". Der Dortmunder Polizei zufolge könnten sie Sprengsätze in einer Hecke in der Nähe eines Parkplatzes versteckt gewesen sein. Der Bus befand sich auf einer alleeähnlichen Straße, wie Bildern zu entnehmen ist.

Nach Vereinsangaben wurde er an zwei Stellen beschädigt, die Polizei sprach von geborstenen Scheiben. Abwehrspieler Marc Bartra wurde an der Hand verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Mannschaft sollte zunächst mit einem anderen Bus zum Stadion gebracht werden, kehrte dann aber zurück ins Hotel.

Der Ort der Explosionen wurde weiträumig abgesperrt. Die Polizei kündigte an, zur Spurensicherung eine Drohne aufsteigen zu lassen.

Was im Stadion geschah

Stadionsprecher Norbert Dickel informierte die Fans im Signal-Iduna-Park: „Es besteht jetzt hier im Stadion kein Grund zur Panik“, sagte Dickel, der von einem „gravierenden Zwischenfall“ sprach. Auf den Anzeigetafeln im Stadion teilte der Verein mit: "Es besteht kein Grund zur Panik innerhalb des Stadions. Sie sind sicher!" Die Fans wurden zunächst aufgefordert, im Stadion zu bleiben. Die Monaco-Fans skandierten „Dortmund, Dortmund“.

Um 20.30 Uhr sagte die Uefa das Spiel ab, woraufhin die Anhänger beider Mannschaften die Arena verließen. In Absprache mit beiden Clubs legte der Verband Mittwoch als neuen Spieltermin fest - um 18.45 Uhr und damit kurz vor dem Spiel des FC Bayern München gegen Real Madrid.

Was noch unklar ist

Zur Stunde gibt es keine Angaben über die Art der Sprengsätze. Auch die Urheber und mögliche Motive liegen völlig im Dunkeln. (Tsp, dpa)