Dass der FC Bayern das Pokalspiel gegen den VfL Wolfsburg mit etwas Mühe 1:0 gewinnen und das Viertelfinale erreichen konnte, war an diesem Abend nicht mehr als eine Randnotiz. Denn der Titelverteidiger von 2016 wird sehr wahrscheinlich, sehr bald sehr viel mehr verlieren – und das alles sehr viel früher als insgeheim gehofft. Bereits während des Spiels waren Informationen durchgesickert, wonach Philipp Lahm seinen Vertrag bis 2018 nicht erfüllen möchte, sondern seine Karriere bereits in diesem Sommer beenden wird. Darüber hinaus wird er dem FC Bayern auch nicht als Sportdirektor zur Verfügung stehen. Klub-Präsident Uli Hoeneß bestätigte am Abend nur Gespräche, und dass es zeitnah eine gemeinsame Erklärung geben werde.

Lahms Spiel am Dienstagabend war diese Endlichkeit nicht anzusehen. Genau das machte über ein Jahrzehnt seine besondere Klasse aus. Der 33-Jährige spielte konstant auf höchstem Niveau. 113 Mal für die deutsche Nationalelf, mit der er 2014 als Kapitän Weltmeister wurde. Und bis Dienstagabend 501 Mal im Trikot des FC Bayern, mit dem er 2013 das Triple aus Champions League, Meisterschaft und Pokal gewann. Insgesamt wurde Lahm siebenmal Deutscher Meister und sechsmal Pokalsieger.

Schweinsteiger war das Herz, Philipp Lahm war der Kopf

Im Sommer wird wohl eine Karriere zu Ende gehen, die selbst für die an Helden reiche deutsche Fußballhistorie eine gewisse Einzigartigkeit besitzt. Schon nach seinem Rücktritt aus der Nationalelf nur fünf Tage nach dem WM-Gewinn durfte man ihn einreihen in die Reihe der Legenden wie Uwe Seeler, Gerd Müller, Franz Beckenbauer und Lothar Matthäus.

Seine Verlässlichkeit und seine Vielseitigkeit machen Lahm zu einer der prägenden Figuren im Weltfußball der vergangenen zehn Jahre. Sein ehemaliger Bayern-Trainer Pep Guardiola bezeichnete Lahm als „intelligentesten Spieler, den ich je trainiert habe“.

Wenn sein langjähriger Mitspieler Bastian Schweinsteiger jahrelang als das Herz der Nationalmannschaft galt, als ihr emotionaler Anführer, so war Philipp Lahm der Kopf des Teams. Er führte anders als sein Vorgänger als Kapitän, Michael Ballack, die Nationalelf nicht von oben herab, sondern auf gleicher Höhe.

Dass er nach seiner Karriere als Spieler nicht hinter den Schreibtisch beim FC Bayern dribbelt, kommt fast schon überraschender. Er war die Wunschbesetzung von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge und dem als Aufsichtsratsvorsitzenden gerade wiedergewählten Klubpräsidenten Uli Hoeneß. Der Posten ist seit dem Abschied von Matthias Sammer im vergangenen Juli vakant. Er könnte sich mit einem gewissen Abstand ein Engagement vorstellen. Er wolle auf Augenhöhe mit den Verantwortlichen diskutieren und seine Ideen umsetzen können. Das könnte er nur in der Rolle als Sportvorstand, nicht als -direktor, heißt es in „Sport-Bild“.

Bereits sein Abschied aus der Nationalelf kam für die allermeisten in diesem Land überraschend, auch Bundestrainer Joachim Löw hätte ihn gern bis zur EM 2016 dabei gehabt. Löw unterließ aber den Versuch, Lahm noch einmal umzustimmen. Wenn Lahm eine solche Entscheidung treffe, dann habe er sie sich gut überlegt und sei davon nicht mehr abzubringen.

