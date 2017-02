Mainz 05 hat beim 2:0 (1:0) gegen den FC Augsburg seinen ersten Sieg im neuen Bundesliga-Jahr gefeiert und den befürchteten Absturz Richtung Abstiegsplätze erst einmal verhindern können. Beim Startelf-Debüt von Wintertransfer Bojan Krkic setzten sich die Rheinhessen am Freitagabend durch die Tore von Levin Öztunali (31. Minute) und Jairo (62./Foulelfmeter) gegen ihren Lieblingsgegner durch.

In den letzten sieben Partien gab es gegen Augsburg keine Niederlage. Mit nun 25 Punkten gelang vor der Saisonminuskulisse von 23 371 Zuschauern sogar mindestens für eine Nacht der Sprung in die obere Tabellenhälfte, vorbei an dem bayerischen Kontrahenten, der mit 24 Zählern nach dem Auftakt des 20. Spieltages auf Platz elf abrutschte. Der FSV kann nun ruhiger die kommenden Aufgaben angehen. Am nächsten Spieltag kommt in Werder Bremen ein Team aus dem Keller zum nächsten richtungsweisenden Duell nach Mainz.

Nach nur einem Sieg aus den vergangenen acht Spielen ruhten in Mainz besonders viele Hoffnungen auf Bojan. Der musste sich nach seinem Reservistendasein bei Stoke City in England aber erst einmal an das Trainingspensum in Mainz gewöhnen, berichtete Trainer Martin Schmidt noch einmal kurz vor dem Anpfiff. Der Coach war offensichtlich selbst gespannt, was der einst als Wunderknabe des FC Barcelona gehandelte Mittelfeldprofi auf der nächsten Station seiner Europa-Tournee zu leisten im Stande war.

Augsburg hatte auch nach dem Seitenwechsel wenig zu bieten

Großtaten waren es noch nicht. Der 26 Jahre alte Spanier suchte den besonderen Laufweg, übernahm Verantwortung bei Standards, blieb in seinen Aktionen aber harmlos - wie sein Schüsschen aus der Distanz (27.) demonstrierte. Bei einem geringen Kontakt von FCA-Verteidiger Martin Hinteregger ging Bojan (40.) im Strafraum schnell zu Boden - zu wenig für einen Elfmeter befand Schiedsrichter Manuel Gräfe.

Der Referee hatte insgesamt einen guten Abend - und das half Mainz zur Führung. Gräfe ließ bei einem Konter zurecht gleich zweimal Vorteil laufen. Nach mehreren Stationen köpfte Öztunali über den herausstürzenden FCA-Torwart Marwin Hitz zur Führung ein. In Mainz wurde in landestypischer Art von Trainer Schmidt gefeiert. Fans aus der Schweiz läuteten auf der Tribüne mit Kuhglocken. In der Halbzeit spielte auf dem Rasen ein Chor mit Alphörnern aus dem Wallis.

Augsburg hatte auch nach dem Seitenwechsel wenig zu bieten. Als Hitz bei einem Rettungsversuch schmerzhaft mit Jhon Cordoba zusammenrauschte, gab es Elfmeter für Mainz. Nicht Bojan, sondern sein Landsmann Jairo trat an und verwandelte sicher. Angesichts des nicht existenten Augsburger Aufbäumens war das Spiel entschieden. Bojans Arbeitsabend war in der 70. Minute beendet. Schmidt brachte für ihn Yoshinori Muto auf's Feld. Die Fans spendeten freundlich Applaus. Bojans neue Kollegen hätten mit etwas mehr Konsequenz bei einigen Kontern sogar für einen noch höheren Sieg sorgen können. (dpa)

Folgen Sie der Sportredaktion auf Twitter: