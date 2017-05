Zum zweiten Mal spielen Sportprominente zu Ehren von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher. Basketball-Star Dirk Nowitzki hat zu einem Fußball-Benefizspiel am 3. Juli in Mainz geladen. Die Erlöse der Partie gehen an Projekte wie die „Dirk Nowitzki Stiftung“ und die „Keep Fighting Initiative“ der Schumacher-Familie, hieß es in einer Mitteilung am Freitag.

Ihre Teilnahme zugesagt haben bislang unter anderem Michael Schumachers 18 Jahre alter Sohn Mick, Fußball-Weltmeister Miroslav Klose und der zweimalige Formel-1-Champion Mika Häkkinen. Schon im vergangenen Jahr hatte NBA-Profi Nowitzki in Mainz eine solche Partie organisiert. Die Erlöse der Partie gehen an Projekte wie die „Dirk Nowitzki Stiftung“ und die „Keep Fighting Initiative“ der Schumacher-Familie, hieß es in einer Mitteilung am Freitag.

Seit seinem Ski-Unfall Ende Dezember 2013 im französischen Méribel ist Schumacher aus der Öffentlichkeit verschwunden. Der mittlerweile 48-Jährige hatte ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten und befindet sich seit September 2014 bei seiner Familie in Gland in der Schweiz. (dpa)