Der große Favorit musste sich lange strecken – kurzzeitig schien der Sieg von Eliud Kipchoge sogar vollkommen in Gefahr zu sein, denn der Außenseiter Guye Adola aus Äthiopien setzte ihm richtig zu. Doch einen Kilometer vor dem Ziel schüttelte der Olympiasieger von Rio de Janeiro noch Adola ab. So gewann Kipchoge am Sonntag den 44. Berlin-Marathon. Der 32-Jährige lief die 42,195 Kilometer in 2:03:34 Stunden. So bleibt der Kenianer Dennis Kimetto der Weltrekordhalter, mit 2:02:57 Stunden, gelaufen 2014 in Berlin.

„Ich freue mich sehr. Die Bedingungen waren wirklich nicht freundlich“, sagte Kipchoge. Die Bedingungen waren alles andere als ideal. Zwar waren die Temperaturen mit 14 Grad noch okay. Doch es hingen dunkle Wolken über Berlin. Es regnete, war diesig und weil es in der Nacht zuvor stark geregnet hatte, waren die Straßen sehr nass.

Die absolute Überraschung des Rennens war jedoch Adola. Der 26-Jährige bestritt in Berlin sein Marathondebüt – es war ein imposantes. Bisher war er nur als Halbmarathon-Spezialist bekannt. Im vergangenen März gewann er das angesehene Rom-Ostia-Rennen in der starken Zeit von 59:18 Minuten, seine persönliche Bestzeit über diese Distanz stellte er 2014 mit 59:06 Minuten auf. „Ich hätte nicht erwartet, dass ein Debütant wie Adola so nah bei mir ist“, sagte Kipchoge.

Die Kenianerin Gladys Cherono. Foto: Reuters

Bei den Frauen gewann die Kenianerin Gladys Cherono. Die 34 Jahre alte Favoritin setzte sich am Sonntag in 2:20:23 Stunden durch. Schon vor zwei Jahren hatte sie mit der Weltklassezeit von 2:19:25 Stunden gesiegt. Zweite wurde Ruti Aga aus Äthiopien in 2:20:41 Stunden vor der Kenianerin Valary Ajabei (2:20:53). Anna Hahner kam bei ihrem ersten Marathon seit den Olympischen Spielen als Fünfte in 2:28:32 Stunden ins Ziel. Damit knackte die 27-Jährige die Norm für die Leichtathletik-Europameisterschaften 2018 in Berlin.



Bei den Männern passierten die Führenden die Hälfte der Marathondistanz bei 1:01:29 Stunde, das war genau Weltrekordtempo, allerdings eine halbe Minute langsamer als von Kipchoge und Co. geplant. Kurz darauf verkleinerte sich die Gruppe – und der erste Mitfavorit fiel zurück. Vorjahressieger Bekele aus Äthiopien abreißen lassen musste.

Kipsang musste aufgeben

Der Olympiasieger über 5000 und 10.000 Meter als ehemaliger Bahnläufer mochte die nassen Bedingungen sichtlich am wenigsten. Und der Rückstand des 35-Jährigen auf die Spitze wurde immer größer und stieg später aus. Als Nächster bekam Kipruto Probleme. Der 30-Jährige fiel ab Kilometer 25 stetig zurück aus der Topgruppe, die dann nur noch aus drei Läufern bestand.

Fünf Kilometer später folgte die nächste große Überraschung des Rennens. Denn nach Bekele verabschiedete sich der nächste Favorit: Kipsang. Und der 35 Jahre alte Kenianer beendete den Marathon komplett. Der Zweite des Vorjahres und Berlin-Sieger von 2013 hörte plötzlich an der Verpflegungsstation bei Kilometer 30 auf. Offenbar hatte er Magenprobleme, denn am Streckenrand beugte sich Kipsang vorne über.

Nun war es also ein Duell zwischen Kipchoge und Adola. Und der erfahrene, favorisierte Kenianer war genervt von dem jüngeren, unerfahrenen Äthiopier. Sieben Kilometer vor dem Ziel zeigte das Kipchoge dann auch seinem Kontrahenten und gestikulierte in dessen Richtung. Er forderte Adola damit auf, auch vorne zu laufen und sich nicht nur im Windschatten aufzuhalten. Adola ging nur mäßig darauf ein. Er bequemte sich dann immerhin neben ihm zu laufen.

Aber dann setzte Adola zur ersten großen Attacke an. Etwa bei Kilometer 36,5 forcierte er das Tempo und konnte Kipchoge zunächst distanzieren. Adola lief dann auf der linken Seite der Straße – und Kipchoge auf der rechten Seite, direkt auf der Ideallinie. Kipchoge saugte sich wieder etwas heran, aber Adola konnte den Vorsprung halbwegs halten.

Zwei Kilometer vor dem Ziel schloss Kipchoge wieder auf, übernahm die Führung – und brachte ein paar Meter zwischen sich und Adola. Einen Kilometer später hatte der Favorit dann den Außenseiter gebrochen. Adola konnte nicht mehr folgen, Kipchoge triumphierte.