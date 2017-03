Nach knapp einer Stunde hatte Rune Jarstein genug gesehen. Normalerweise ist der Torhüter von Hertha BSC ein netter, zurückhaltender Zeitgenosse, gemessen daran kam seine Geste deshalb einem Tobsuchtsanfall gleich. Jarstein sprintete aus dem Fünfmeterraum, klatschte mehrfach in die Hände, als wollte er seine Vorderleute aus dem Tiefschlaf aufwecken, und erzählte ihnen ein paar Takte. Das war auch absolut berechtigt, weil sich die Berliner beim Auswärtsspiel in Hamburg über weite Strecken tief in die eigene Hälfte zurückdrängen ließen und phasenweise regelrecht um ein Gegentor bettelten. Das war es fast schon logisch, dass es dann irgendwann auch fiel, genau genommen nach 77 Minuten durch Albin Ekdal. Es sollte der einzige Treffer eines fußballerisch sehr durchschnittlichen Nachmittags sein.

Für Hertha war die 0:1 (0:0)-Niederlage vor allem: sehr ärgerlich. Am Samstag war der FC Bayern mit einem 3:0-Sieg in Köln ja gewissermaßen in Vorleistung gegangen und hatte den Berlinern damit die Chance eröffnet, ihren Vorsprung auf Rang sieben - also den ersten Platz, der nicht zur direkten Europapokal-Teilnahme berechtigt - auf sieben Punkte auszubauen. So sind es weiterhin vier. Obendrein unterlag zwar Tabellennachbar Eintracht Frankfurt im frühen Sonntagsspiel daheim 1:2 gegen den SC Freiburg, aber das konnte die Laune auch nicht wirklich aufheitern.

Nach dem 2:0-Sieg gegen Frankfurt vor einer Woche verzichtete Dardai darauf, Umstellungen in seiner Startformation vorzunehmen. Auch die unter der Woche angeschlagenen Salomon Kalou und Sebastian Langkamp konnten mitwirken.

Die Gäste begannen gar nicht so defensiv, wie man es von ihnen in Auswärtsspielen kennt und wie es Coach Dardai angekündigt hatte. In der Anfangsviertelstunde zeigten sie zwei, drei hübsche Ballvorträge in des Gegners Hälfte, ohne diese jedoch zielführend zu Ende bringen zu können. Dann brannte es aber gleich lichterloh und mehrfach im eigenen Strafraum: Nach einem abgeblockten Versuch von Dennis Diekmeier landete der Ball bei Aaron Hunt, der von Marvin Plattenhardt zu Fall gebracht wurde – und Hertha konnte von Glück reden, dass Schiedsrichter Felix Brych nicht auf den Elfmeterpunkt zeigte.

Jarstein reagiert einmal mehr überragend

Wiederum vier Minuten später bewahrte Rune Jarstein seine Elf vor einem Rückstand: Nicolai Müller war nach Zuspiel von Hunt frei vor dem Hertha-Keeper aufgetaucht und hatte einen strammen Schuss abgegeben, den Jarstein – ohnehin seit Wochen in herausragender Verfassung – jedoch mit einem starken Reflex über die Latte lenkte. Die guten Nachrichten aus Berliner Sicht nach einer halben Stunde lauteten also: Es stand weiterhin 0:0, und die bis dato stärkste HSV-Phase war damit auch vorüber. Bis zur Pause sammelte sich Hertha wieder, ließ wenig zu, fand aber auch offensiv überhaupt nicht statt.

Nach dem Seitenwechsel dauerte es sieben Minuten, ehe Dardai den ersten Wechsel vornahm - oder besser gesagt: vornehmen musste. Niklas Stark wandelte nach einer Verwarnung und einem weiteren gelb-würdigen Foul am Rande eines Platzverweises und musste für Ondrej Duda weichen. Am - besonders offensiv - sehr dürftigen Auftritt der Gäste änderte diese Maßnahme allerdings nicht. Erst nach einer Stunde wurde Hertha mutiger und sorgte für Entlastung. Die dickste – und im Grunde einzig echte – Chance ließen die Berliner jedoch stümperhaft liegen: Bei einem Konter bediente Genki Haraguchi seinen Kollegen Vedad Ibisevic, der wiederum auf Vladimir Darida weiterleiten wollte. Der Pass des Kapitän misslang jedoch vollends. Darida war auch am nächsten Aufreger beteiligt, der abgefälschte Distanzschuss des Tschechen flog jedoch wenige Zentimeter am Hamburger Tor vorbei, HSV-Keeper René Adler wäre bei minimal anderer Flugkurve des Balles chancenlos gewesen.

Gerade schien es so, als würde sich Hertha doch noch zu einer kleinen Schlussoffensive hinreißen lassen, da kassierten die Berliner das entscheidende Tor: Marvin Plattenhardt verlor den Ball an der Strafraumgrenze an Bobby Wood, der ehemalige Angreifer des 1. FC Union leitete weiter auf Aaron Hunt und der wiederum auf Albin Erdal im Sturmzentrum, der den Ball mit der Fußspitze zum 1:0 im Winkel unterbrachte.