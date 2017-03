12.13 Uhr: Die vierte Partie lautet: Juventus Turin gegen den FC Barcelona.

12.12 Uhr: Und jetzt die zweite Paarung: Borussia Dortmund spielt gegen den AS Monaco - und, drittens, Bayern München gegen Real Madrid!

12.12 Uhr: Das erste Duell heißt Atletico Madrid gegen Leicester City!

12.12 Uhr: Der ehemalige Top-Stürmer Ian Rush zieht die Lose.

12.10 Uhr: Die Uefa stellt in einem Einspieler die acht Teams vor. Zu den Überraschungen zählen wohl Leicester City sowie der AS Monaco. Leicester setzte sich in der Runde zuvor gegen den FC Sevilla durch, Monaco schmiss Manchester City aus dem Wettbewerb.

12.05 Uhr: Gleich geht es los mit der Auslosung. Natürlich blicken wir gespannt darauf, wenn die verbliebenen deutschen Teilnehmen in der Champions League, Borussia Dortmund und Bayern München zugelost bekommen. Es ist auch ein deutsches Viertelfinalduell möglich. Das will aber keiner der beiden Vereine - zum der BVB und BAyern im April schon in der Liga wie im nationalen Pokal gegeneinander antreten müssen.

12.00 Uhr: Der FC Bayern blickt gespannt auf die Auslosung des Champions-League-Viertelfinales. Am Freitag werden ab 12.00 Uhr in der Zentrale der Europäischen Fußball-Union (UEFA) im Schweizer Nyon die vier Paarungen für die Runde der besten acht Mannschaften ermittelt. „Alles was sich da qualifiziert hat, sind schwere Brocken“, hatte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge nach dem Sieg des FC Bayern beim FC Arsenal gesagt. Ein Duell mit Borussia Dortmund möchten weder die Münchner noch der BVB. Zu den weiteren möglichen Gegnern gehören Titelverteidiger Real Madrid, Atlético Madrid, der FC Barcelona, Juventus Turin, überraschend der AS Monaco und Leicester City. (dpa)