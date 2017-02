Herten, Sportschau-Klub, kurz nach Mitternacht. Auf geht's. Mark Forster und Stefan Kuntz an den Töpfen. Forster, der Popstar, "ist aufgewachsen mit Kuntz", wie er sagt. "Stefan, spektakulärer Pokalabend, oder?, wird Stefan anmoderiert. Kuntz sagt: "Pokal, das ist in Deutschland noch wirklich etwas besonderes." Dann werden sie unterhaltsam, oder besser: albern. Popstar und Ex-Fußballer und alle anderen im Studio. Stefan, Pokalsieger mit den Roten Teufeln im Jahr 1990, ist natürlich wie geschaffen für so eine Auslosung.

Sie palavern und palavern und zeigen Los-Filmchen und es will einfach nicht losgehen. Egal, ist ja auch schon weit nach Mitternacht. Da guckt ja eh kaum noch jemand zu. Um 23.15 Uhr hätte es beginnen sollen, um 0.07 Uhr geht es endlich los - mit der Auslosung des Viertelfinales der Frauen. Da ist auch noch Cloppenburg im Lostopf. In der nächsten Runde wohl nicht mehr. Dafür gibt es die Ansetzung Bayern gegen Werder.

Was macht eigentlich Walter Baresel? De war doch früher in den seeeeeeligen schnellen DFB-Pokalauslosungen immer dabei. So schnell und flockig.

Vor der Auslosung kommt jetzt übrigens noch ein 10-minütiger Film mit den schönsten Toren von Stefan Kuntz. #DFBPokal — Tagesspiegel Sport (@tspsport) 8. Februar 2017

Dann endlich. 0.11 Uhr. Frankfurt gegen Bielefeld. Und dann schon die Sportfreunde Lotte. Die spielen gegen... "schönes Ding" Dortmund. Also Lotte gegen BVB.

Weiter gekalauert im Studio. Die Zuschauer beömmeln sich. Man kennt das. Man nennt das Müdigkeitslustigkeit. Oder so. "Das berühmte Losglück" und so. Bayern mit Heimrecht. Gegen Schalke. Na geht's noch?

Noch übrig sind der unvermeidbare HSV und die Fohlen vom Niederrhein. Heimrecht Hamburg, gegen Gladbach. Hihihihi. Um 0.32 ist "ein lange Fußballabend" vorbei. Und seufz, die Hertha ist wieder mal draußen.

Was macht eigentlich Walter Baresel. Immer wieder, bei jeder Auslosung ist er da. Sein Geist.

Was macht Walter Baresel? Ist gestorben. Schon 1998. In Hamburg. Seiner Geburtsstadt. Ah. Da schließt sich der Kreis.