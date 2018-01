Vom jungen Rennfahrer Michael Schumacher sind viele Bilder hängen geblieben: wie er in Monza, Hockenheim oder Suzuka freudvoll Pokale in die Luft stemmt und kurz darauf Champagner vergießt. Schumacher, der siebenmalige Weltmeister, allen überlegen. Es gibt aber auch den 97er Schumacher, der im letzten Saisonrennen Jacques Villeneuve in die Seite knallte. Villeneuves Williams blieb unbeschadet, Schumachers Ferrari im Kiesbett hängen. Hängen blieb auch, wie aggressiv Schumacher fuhr. Für den WM-Sieg, wenn es um alles ging, schien er zu allem bereit.

Am 25. Juni in Baku ähnelte der Ferrari-Pilot Sebastian Vettel, 30, dem 97er Schumacher schon recht stark. Obwohl es nicht einmal um alles ging. Es ging auf dem Baku City Circuit für Vettel darum, dem vor ihm liegenden Fahrer eins auszuwischen. Vor Vettel kurvte Lewis Carl Davidson Hamilton, 32, herum, der Weltmeister der Jahre 2008, 2014, 2015. Hamilton führte im achten von 20 Rennen des Jahres das Feld an, man bequemte sich gerade in einer Safety-Car-Phase. Da bestimmt der Toppositionierte das Tempo, es darf nicht überholt werden.

Hamilton übertrieb es mit der Gemütlichkeit ein wenig, indem er stärker als nötig aufs Bremspedal stieg – zumindest sah Vettel das so, der dem Briten in Kurve 14 hinten rein rauschte. Vettel machte den Leader als Sündenbock aus, er schimpfte, fluchte, streckte erbost die Arme in die Luft, beschleunigte dann auf gleiche Höhe mit Hamilton und verpasste dessen Silberpfeil einen Stoß in die Seite. Die Aufregung war groß, das Thema gesetzt. Eines viermaligen Weltmeisters sei ein derartiges Manöver nicht würdig, Formel 1 schauten auch Kinder, nölte Hamilton später. Vettel konterte, indem er Hamiltons Bremsaktion verteufelte. Vettel gegen Hamilton, der viermalige gegen den dreimaligen Weltmeister, Ferrari gegen Mercedes, es war das Duell der Formel-1-Saison. Eine offene Feldschlacht wollten aber weder Vettel noch Hamilton ausrufen, wenngleich es manchmal schwer danach aussah. „Ich denke, dass er mich manchmal mehr hasst, als dass ich diese Gefühle für ihn hätte“, sagte der Brite. Der frühere Weltmeister Niki Lauda, inzwischen Aufsichtsratsvorsitzender des Mercedes-Teams, warnte via „Mirror“: „Irgendwann verpasst ihm Lewis eine. Nicht mit dem Auto, sondern mit der Faust.“

Auf dem Asphalt blieb der ganz große Showdown aus. Hamilton reichte ein neunter Platz im drittletzten Rennen für den vierten WM-Titel. Vettels Ferrari SF70H war zu oft defekt, mehr als fünf Saisonsiege und die Vizeweltmeisterschaft (317 Punkte) war nicht drin. Hamilton holte 363 Zähler und gewann neunmal. Für 2018 lautet die Frage: Wer zieht mit dem fünfmaligen Gesamtsieger Juan Manuel Fangio gleich? Hamilton oder Vettel? Um die Antwort werden die Hauptprotagonisten mit allen Mitteln kämpfen.