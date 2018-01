Rafael Nadal hat viele Anhänger auf der ganzen Welt. Sein größter Bewunderer aber ist gleichzeitig auch sein größter Gegner. „Ich bin sein allererster Fan“, hat Roger Federer bei den Australian Open 2017 über seinen spanischen Dauerrivalen gesagt. Das war vor dem Finale, das die beiden kurz darauf in Melbourne bestritten. Auf der Siegerehrung nach seinem dramatischen Fünfsatzsieg sagte Federer noch etwas Bemerkenswertes: „Im Tennis gibt es kein Unentschieden, aber heute wäre ich glücklich gewesen, diese Trophäe mit dir zu teilen.“

Eine der größten Rivalitäten im Weltsport hat im abgelaufenen Jahr eine nicht für möglich gehaltene Renaissance erlebt. 14 Jahre duellierten sich die beiden Tennisstars auf höchstem Niveau, sie sind gemeinsam älter geworden, wurden oft abgeschrieben und standen dann doch wieder ganz oben. So wie jetzt, am Ende des Jahres 2017. Die vier Grand-Slam-Titel der Saison teilten sie untereinander auf: Federer gewann nach dem Triumph in Australien auch noch in Wimbledon. Nadal holte sich die Siegerpokale bei den French Open und den US Open ab. In der Weltrangliste steht der 31-jährige Spanier an Nummer eins, direkt gefolgt vom fünf Jahre älteren Schweizer.

Insgesamt 38 Mal haben sich Nadal und Federer mittlerweile in einem offiziellen Turniermatch gegenübergestanden. Die Bilanz spricht mit 23:15 noch für Nadal. In diesem Jahr allerdings hat Federer alle vier Matches gegen seinen Lieblingsrivalen gewinnen können. Es scheint so, als hätte er gegen Nadals Topspinbälle auf seine Rückhand endlich ein Mittel gefunden. Vielleicht geht Federer inzwischen auch einfach entspannter in die Duelle, er sieht Nadal womöglich nicht mehr als Bedrohung seiner Vorherrschaft an. Im Alter lernt man zu teilen.

Zumal beide mittlerweile fast schon richtig gute Freunde sind. Und so waren es im Endeffekt in diesem Jahr nicht einmal unbedingt ihre Spiele gegeneinander, die unvergesslich geblieben sind. Sondern es war das eine Spiel, das Federer und Nadal gemeinsam Seite an Seite bestritten. Im September in Prag beim Laver Cup traten die beiden vielleicht besten Einzelspieler aller Zeiten zusammen in einem Doppel an. „Das war ein unvergesslicher Tag für uns beide. Nachdem wir so lange immer Gegner waren, haben wir es einfach nur genossen, jetzt auf derselben Hälfte des Platzes zu stehen“, sagte Nadal anschließend.

Endlos wird sich ihre Dominanz im Männertennis vermutlich nicht fortsetzen lassen. Dass sie noch einmal so ein Jahr wie das vergangene erleben, scheint nahezu ausgeschlossen. 2018 kehren Novak Djokovic und Andy Murray nach ihren Verletzungen zurück. Dazu macht die junge Generation um den Deutschen Alexander Zverev weiter Druck. Und doch wird der Blick bei den Australian Open in ein paar Wochen wieder auf den Ästheten Federer und den Arbeiter Nadal gerichtet sein. Die Sehnsucht der Tennisfans nach ihren Duellen ist beiden beinahe selbst schon ein bisschen unheimlich. Das liegt wohl auch daran, dass ihr Spiel wie füreinander gemacht ist: Offensive gegen Defensive, Eleganz gegen Kraft, Rechtshänder gegen Linkshänder.

Und es gäbe da ja auch noch das ein oder andere Ziel, für das es sich zu schinden lohnt. Nadal könnte mit einem Sieg in Melbourne der dritte Spieler nach Rod Laver und Roy Emerson werden, der alle Grand-Slam-Titel mindestens zweimal gewonnen hat. Federer fehlt dafür ein zweiter Triumph in Paris, obwohl es wahrscheinlicher ist, dass er seinen Wimbledon-Rekord von acht Einzeltiteln weiter ausbaut. Schließlich sind da noch die US Open in New York, wo beide noch nie gegeneinander gespielt haben. So ein Finale im größten Tennisstadion der Welt hätte doch was. Und wer weiß: Vielleicht wäre es das letzte Kapitel ihrer unglaublichen Rivalität, die bei allen Siegen und Niederlagen mit- oder gegeneinander dann doch irgendwann mit einem Unentschieden zu Ende gehen wird.